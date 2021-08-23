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Главная Новости Общество происшествия В Одессе задержали иностранца в футболке с российской символикой
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В Одессе задержали иностранца в футболке с российской символикой

Мужчина оскорблял участников патриотического флешмоба

сегодня, 14:55
Автор:

Татьяна Каптур

В Одессе задержали иностранца в футболке с российской символикой

В Одессе задержали провокатора с российской символикой, фото Фокус

На центральной улице в Одессе задержали иностранца в футболке с российской символикой. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Мужчину привлекут к административной ответственности за нарушение общественного порядка во время торжества в День Государственного флага. Инцидент произошёл на Приморском бульваре.

"26-летний иностранец во время торжественных мероприятий на Потёмкинской лестнице вёл себя агрессивно и напрашивался на конфликт с прохожими", — говорится в сообщении.

Мужчина не реагировал на требования правоохранительных органов успокоиться, а когда его задерживали, то пытался скрыться.

В территориальном отделении нарушитель даёт объяснения по поводу своего поведения. В отношении гражданина будут составляться протоколы по нескольким статьям. Это ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского).

Также нарушитель заявил, что он турист и является гражданином Америки. При этом добавил, что ему в срочном порядке нужно связаться с президентом США Джо Байденом.

Молодой человек заявлял, что его окружают "нацисты" и у него нет оружия. Очевидцы утверждают, что фразы нарушителя — заученный текст. Полиция будет в этом разбираться.

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Источник: https://od.npu.gov.ua/news/zvichajni-novini/policzejski-prityaguyut-do-administrativnoji-vidpovidalnosti-26-richnogo-inozemczya-za-porushennya-gromadskogo-poryadku-pid-chas-urochistostej-v-czentri-odesi/
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