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В Одессе, в школе, посреди урока упал потолок: известно, пострадали ли дети (ВИДЕО)

Во время уроков в одном из классов рухнул потолок

сегодня, 22:15
Автор:

Лиля Воробьева
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В одном из городских учебных заведений города Одесса во время уроков в одном из классов рухнул потолок. Во время этого разрушения пострадал один школьник. Об этом сообщают в Telegram-канале "Одесса сейчас".

В Одессе, в школе, посреди урока упал потолок: известно, пострадали ли дети (ВИДЕО)

Потолок упал на уроках (фото из открытых источников)

Неприятный инцидент произошел в Одесском учебном заведении №111, на площади Молодежи города. Здесь как раз проходили уроки и школьники все сидели за партами, когда им на головы обрушился немалый кусок штукатурки сверху.

В информации сообщается, что один школьник получил травму. Но пока детали инцидента выясняются.

Под обнародованным сообщением размещено немало комментариев. Жители города говорят, что такого не должно быть. Ведь средства на ремонт образовательного учреждения родители учащихся сдают постоянно.

Одесситы так и говорят о таких делах, которым пришел полный капец. Ведь "бабло", они дают на ремонт регулярно каждый год. С юмором, пользователи отмечают, что образовательное учреждение не имеет отношения к средствам, которые добровольно и регулярно собирают сами родители школьников. Именно так это происходит в этом городе добровольно-принудительно.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Одессе 5-летнему ребенку оторвало часть пальца на детской площадке. Инцидент произошел в одном из парков города. Сообщается, что 5-летняя девочка каталась на горке и получила травму. Пострадавшая зацепилась за металлическую конструкцию и потеряла часть пальца правой руки. Палец попал в щель между перилами и жестяным листом горки. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Врачи оказали хирургическую помощь ребенку.


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Источник: https://t.me/now_odessa/14407
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