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В Одессе тиктокеры уничтожили арендованный дом ради видео: что известно

Сейчас их разыскивает владелец дома

27 сентября 2021, 21:00
Автор:

Лиля Воробьева

Недалеко от города, что называют "Жемчужиной у моря", местные ребята, снимали развлекательные ролики для социальной сети, и разбили все в коттедже, который арендовали. Об этом информируют сами пользователи, которые просмотрели снятое видео.

В Одессе тиктокеры уничтожили арендованный дом ради видео: что известно

Компания разрушила дом (фото из открытых источников)

Вечеринка одесской молодежи состоялась в поселке Прилиманском. Там 14-летние одесситы нашли по объявлению частный коттедж и решили арендовать его для своих развлечений.

Подросткам было так "весело", что они начали громить мебель. Еще снимали весь процесс. Мальчишки совсем вышли из-под контроля, выкрикивали нецензурные слова, выполняли даже национальный гимн.

И громили вещи, которые стояли в комнатах. В частности, разгромили бильярдный стол, разбили кровати и диваны, бросались друг в друга тарелками, изуродовали карнизы и картины, разбили скульптуры, уничтожили все остальное, а цветы вырвали с корнем.

Хозяин коттеджа, увидев эту разруху, взялся за голову. Теперь он ищет юных режиссеров, чтобы они заплатили ему за все, что здесь натворили.

Напомним, что издание "Комментарии" информировали о том, что блоггер разгромил супермаркет, чтобы сделать эффектное видео . 18-летний пользователь социальных сетей из России в местном магазине, среди всех торгового товара и продуктов, решил погонять в футбол, чтобы снять суперовий ролик для своей страницы. Случился этот инцидент в населенном пункте Чайковского, это — Пермский край Российской Федерации. Юноша пришел в городской торговый центр и начал разметать полки руками. Бросать на землю пакеты, бить бутылки. Затем в ход пошел футбольный мяч. Хулигана попыталась утихомирить кассир магазина, но он не принимает во внимание ее замечания.


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Источник: https://t.me/c/1450213869/13549
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