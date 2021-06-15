В Одессе руководитель ВМС пытался «продать» должность за 10 тыс. долларов: подробности

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Корольова Аліна
В Одессе начальник подразделения Военно-Морских Сил ВСУ попался на взятке в 10 000 долларов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Взятка за должность. фото: france24.com/fr/
Именно за такую сумму военнослужащий собирался "продать" должность в ГБР. Деньги он требовал у сотрудника Нацполиции Украины. При условии, что правоохранитель согласится на сделку, руководитель ВМС обещал ему вакантное место в следственном подразделении Государственного бюро расследований.
Чтобы воплотить свою схему, военнослужащий намеревался воспользоваться служебными обязанностями и повлиять на решение членов конкурсной комиссии касательно успешного прохождения конкурса на занятие вакантных должностей.
Начальника подразделения задержали как раз во время получения первой половины взятки в размере пять тысяч долларов. Ему уже сообщено о подозрении по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
Досудебное расследование продолжается.
Издание "Комментарии" писали о том, как жительница временно оккупированной части Луганской области вместе с сообщниками продавали за миллионы долларов должность председателя Кировоградской ОГА. Точную стоимость этого назначения дельцы оценили в 3,5 млн долларов. В схеме также фигурировал один из общественных активистов, который руководил рядом антикоррупционных и благотворительных организаций.
Также портал ранее сообщал, что на взяточничестве попался чиновник НАН Украины. СБУ разоблачила заместителя директора одного из институтов Национальной академии наук на полученные неправомерной выгоды за предоставление в аренду помещения.
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Аноним
сегодня, 09:24
Руководитель ВМС -- это адмирал. А тут речь идёт о какой-то мелкой сошке ! Когда уже подобные СМИ перестанут брехать в заглавии новости, чтобы увеличить посещаемость их говносайта ?!? Хуй вам в сраку, чтоб не болели зубы !