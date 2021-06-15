logo
Русский Українська

BTC/USD

39642.58

ETH/USD

2568.61

LTC/USD

176.06

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия В Одессе руководитель ВМС пытался «продать» должность за 10 тыс. долларов: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

В Одессе руководитель ВМС пытался «продать» должность за 10 тыс. долларов: подробности

Военнослужащий требовал деньги от сотрудника Нацполиции за вакантную должность в Государственном бюро расследований

сегодня, 10:09
Автор:

Корольова Аліна

В Одессе начальник подразделения Военно-Морских Сил ВСУ попался на взятке в 10 000 долларов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

В Одессе руководитель ВМС пытался «продать» должность за 10 тыс. долларов: подробности

Взятка за должность. фото: france24.com/fr/

Именно за такую сумму военнослужащий собирался "продать" должность в ГБР. Деньги он требовал у сотрудника Нацполиции Украины. При условии, что правоохранитель согласится на сделку, руководитель ВМС обещал ему вакантное место в следственном подразделении Государственного бюро расследований.

Чтобы воплотить свою схему, военнослужащий намеревался воспользоваться служебными обязанностями и повлиять на решение членов конкурсной комиссии касательно успешного прохождения конкурса на занятие вакантных должностей.

Начальника подразделения задержали как раз во время получения первой половины взятки в размере пять тысяч долларов. Ему уже сообщено о подозрении по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается.

Издание "Комментарии" писали о том, как жительница временно оккупированной части Луганской области вместе с сообщниками продавали за миллионы долларов должность председателя Кировоградской ОГА. Точную стоимость этого назначения дельцы оценили в 3,5 млн долларов. В схеме также фигурировал один из общественных активистов, который руководил рядом антикоррупционных и благотворительных организаций.

Также портал ранее сообщал, что на взяточничестве попался чиновник НАН Украины. СБУ разоблачила заместителя директора одного из институтов Национальной академии наук на полученные неправомерной выгоды за предоставление в аренду помещения.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/index.html
Теги:
comments

Обусуждения

Аноним

сегодня, 09:24

Руководитель ВМС -- это адмирал. А тут речь идёт о какой-то мелкой сошке ! Когда уже подобные СМИ перестанут брехать в заглавии новости, чтобы увеличить посещаемость их говносайта ?!? Хуй вам в сраку, чтоб не болели зубы !

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ