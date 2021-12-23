В Одессе показали, как дымится море (ВИДЕО)



















В городе Одесса можно наблюдать уникальное природное явление – как дымится море. Оно вызвано разницей температур: холодного воздуха и более теплой температуры морской воды. Об этом сообщает ТСН.

В Одессе парит море (dumskaya.net)

Вокруг города море дымится, потому что есть ощутимая разница температур. В частности, сегодня, 23 декабря, ночью в городе было десять градусов мороза, а морская вода имеет постоянную температуру — плюс пять градусов. Поэтому и море запарило.

Когда появилось солнце, морозная погода, эти испарения над морской поверхностью образуют невероятные узоры.

Вместе с тем, горожане любуются таким редким и очень красивым явлением морской стихии. А вот моряки ждут, пока эти пары исчезнут. Ведь они мешают навигации, в частности, поэтому реально уменьшается видимость в море.

Напомним, в "Комментариях" сообщается, что сеть впечатлили спортивные бабушки в Одессе . В городе Одесса две местные пенсионерки, находясь на спортплощадке, показывали выносливость, свой бодрый дух, несмотря на возраст и то, как всем нужно дружить со спортом. Видеоролик, где уважаемые одесситки, исполняют на свежем воздухе разные спортивные упражнения, опубликованный в Telegram-канале. Автор этого видео фрагмента сопроводил его короткой ремаркой: "Оцените, что производят одесские бабушки в 7 утра". На видео две уважаемые одесситки, начинающие свой новый день со спортивных занятий. Они пришли на свою спортивную площадку. Каждая из горожанок нашла себе тренажер по вкусу и занималась на нем, выполняя спортивные упражнения. Они быстро двигались, особенно активно отрабатывали любимые упражнения.

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