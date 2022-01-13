В Одессе нацгвардеец из-за татуировки забил до смерти прохожего: подробности

В городе Одесса состоится судебный процесс на котором в качестве обвиняемого предстанет военнослужащий Национальной гвардии, нанесший тяжелые смертельные повреждения незнакомому ему горожанину. Об этом сообщает Одесская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.

Пьяный нацгвардеец убил человека в Одессе (фото из открытых источников)

Представители военного надзорного ведомства установили, что перед этим конфликтом, ночью 18 июля 2021 года, нацгвардиец был в городе, где употреблял алкоголь вместе со своим товарищем.

Затем они втянулись в конфликт с незнакомым горожанином, у которого была сделана татуировка, что по своему содержанию выражала пренебрежение к представителям правоохранительных органов.

Подвыпившие друзья очевидно, по этой причине, начали бить этого одесского жителя руками и ногами, нанося удары по жизненно важным органам и голове. От полученных повреждений потерпевший скончался в реанимации Одесской городской больницы.

После окончания расследования, обвинения в отношении нацгвардейца, находившегося на контрактной службе в одном из воинских подразделений Нацгвардии и его приятеля по признакам квалифицируемого убийства, как умышленное противоправное причинение смерти другому человеку по хулиганским мотивам, это — п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины, направлено в судебное учреждение.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Ровно турок до смерти забил женщину. Его отправили в СИЗО на 60 суток без права залога. Ровенское городское судебное учреждение избрало 48-летнему иностранцу из Турции, который обвиняется в умышленном убийстве жительницы города Ровно, мера пресечения.

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