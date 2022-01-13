logo

BTC/USD

42896.15

ETH/USD

3290.27

LTC/USD

136.29

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

31.85

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В Одессе нацгвардеец из-за татуировки забил до смерти прохожего: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

В Одессе нацгвардеец из-за татуировки забил до смерти прохожего: подробности

Содержание татуировки выражало пренебрежение к правоохранителям

сегодня, 20:15
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В городе Одесса состоится судебный процесс на котором в качестве обвиняемого предстанет военнослужащий Национальной гвардии, нанесший тяжелые смертельные повреждения незнакомому ему горожанину. Об этом сообщает Одесская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.

В Одессе нацгвардеец из-за татуировки забил до смерти прохожего: подробности

Пьяный нацгвардеец убил человека в Одессе (фото из открытых источников)

Представители военного надзорного ведомства установили, что перед этим конфликтом, ночью 18 июля 2021 года, нацгвардиец был в городе, где употреблял алкоголь вместе со своим товарищем.

Затем они втянулись в конфликт с незнакомым горожанином, у которого была сделана татуировка, что по своему содержанию выражала пренебрежение к представителям правоохранительных органов.

Подвыпившие друзья очевидно, по этой причине, начали бить этого одесского жителя руками и ногами, нанося удары по жизненно важным органам и голове. От полученных повреждений потерпевший скончался в реанимации Одесской городской больницы.

После окончания расследования, обвинения в отношении нацгвардейца, находившегося на контрактной службе в одном из воинских подразделений Нацгвардии и его приятеля по признакам квалифицируемого убийства, как умышленное противоправное причинение смерти другому человеку по хулиганским мотивам, это — п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины, направлено в судебное учреждение.

  Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Ровно турок до смерти забил женщину. Его отправили в СИЗО на 60 суток без права залога. Ровенское городское судебное учреждение избрало 48-летнему иностранцу из Турции, который обвиняется в умышленном убийстве жительницы города Ровно, мера пресечения.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://vppdr.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=310234
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!