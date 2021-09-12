В Одессе на рынке "7-й километр" неизвестные забрали у женщины более миллиона гривен: подробности

На крупнейшем в Украине оптовом рынке, недалеко от Одессы — "7 километр" неустановленные лица ограбили женщину из Черновцов, которая приехала сюда за товаром и забрали большую сумму денег — более миллиона гривен.

Женщину избили и отобрали деньги (фото из открытых источников)

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на информацию, полученную от представителей полиции Одесской области. Ограбление 37-летней приезжей произошло утром, в полицию об этом сообщил один из сотрудников, охраняющих этот объект.

По полученной информации, несколько человек напали на женщину, которая приехала за товаром, на улице Базовой. Они выпустили ей в лицо слезоточивый газ, нанесли удары и забрали два чемодана со средствами. Там было более 1 миллиона гривен наличными.

Неизвестные грабители исчезли с территории рынка на авто, которое их ожидало. Полиция сразу начала операцию "Перехват". Поиски преступников продолжается, возбуждено уголовное производство.

Что такое "Седьмой километр"?

Официальное название рынка "7-й километр" — ООО "Промтоварный рынок". Это самый большой оптово-розничный рынок Европы. Расположен в Овидиопольском районе Одесской области, недалеко от Одессы, на 7-м км Овидиопольской дороги, откуда и появилось неофициальное название.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщило о том, что в Одессе, в детской комнате ресторана на трехлетнего ребенка упали стеклянные двери и. Произошло это в детской комнате отдыха заведения. Хорошо, что все закончилось только испугом, никто, к счастью, не погиб. Трехлетний малыш, которого взрослые возможно впервые взяли с собой в ресторан, очень испугался. Ведь двери, которые едва его покалечили, были стеклянные и тяжелые. Об этом досадном событии рассказала мама малыша.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!