В Одессе девушка случайно застрелила десантника

В Одессе молодая девушка случайно застрелила десантника из автомата Калашникова. В ночь на воскресенье, в одной из арендованных квартир произошла страшная трагедия. Местные СМИ ссылаясь на информацию правоохранителей, написали, что инцидент произошел в результате неосторожного обращения с оружием во время застолья среди молодежи.

В Одессе 17-летняя девушка застрелила военного из автомата

Согласно информации портала Думская, в квартире на улице Чудо-город отдыхали две пары. В ходе вечеринки, по недосмотру или случайности, 17-летняя девушка использовала автомат Калашникова, который принадлежал товарищу погибшего. Он не сдал оружие после возвращения из командировки несколько дней назад. В результате несчастного случая был смертельно ранен молодой военнослужащий.

Правоохранительные органы уже начали досудебное расследование. В настоящее время рассматривается версия непредумышленного убийства. Если вина будет доказана, виновному лицу грозит до пяти лет лишения свободы.

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