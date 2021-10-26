В Одессе 5-летнему ребёнку оторвало часть пальца на детской площадке: подробности

В Одессе на детской площадке травмировался ребёнок. Об этом сообщает издание ТСН.

В Одессе травмировался ребёнок на детской горке. Фото: Odessa Online

Инцидент произошел в одном из парков города. Сообщается, что 5-летняя девочка каталась на горке и получила травму.

Пострадавшая зацепилась за металлическую конструкцию и потеряла часть пальца правой руки. Палец попал в щель между периллами и жестяным листом горки.

Потерпевшую доставили в медицинское учреждение. Врачи оказали хирургическую помощь ребёнку.

По факту травматической ампутации ногтевой фаланги пальца ребёнка сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в Житомирской области нашли без вести пропавшую женщину. Сотрудники правоохранительных органов на протяжении двух суток прочесывали поля и лес в поисках пенсионерки. Пострадавшая пасла скот на поле и не вернулась домой. Под вечер второго дня поисков пропавшую удалось найти. Как оказалось бабушка подскользнулась, упала и не смогла подняться. Женщина лежала на земле в легкой одежде без воды и еды. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" писал о том, что 22-летний студент из Украины был найден мёртвым в польском городе Люблин. Труп молодого человека находился на крыше у входа в общежитие. Прибывшие на место инцидента правоохранители осмотрели тело погибшего и не обнаружили на нём следов насильственной смерти. Причиной смерти студента является падение с высоты. На данный момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства трагедии.

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