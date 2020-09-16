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Главная Новости Общество происшествия В Объединенных силах на Донбассе снова потери: в результате сработки растяжки получили ранения двое военных
commentss НОВОСТИ Все новости

В Объединенных силах на Донбассе снова потери: в результате сработки растяжки получили ранения двое военных

На данный момент состояние здоровья раненых оценивается как стабильное

сегодня, 00:01
Автор:

Дмитрий Симоненко

Сегодня, 15 сентября, около полудня вблизи населенного пункта Шумы, в Донецкой области, в результате срабатывания установленной неизвестными с помощью гранаты РГД-5 растяжки, получили ранения двое военнослужащих ООС. Об этом сообщается на странице пресс-служба штаба Операции объединенных сил в Facebook.

В Объединенных силах на Донбассе снова потери: в результате сработки растяжки получили ранения двое военных

Источник: Прямой

Известны также фамилии и должности пострадавших. Ими оказались полковник О.Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад В.Залевський.

Сейчас оба военных доставлены в медицинское учреждение г. Торецк, их состояние оценивается как стабильное.

Известно, что Апполонов и Залевский находились в этом районе с целью стандартной проверки обстановки.

Продолжается полное расследование обстоятельств происшествия. Штаб ООС допускает пропускания по провокации со стороны НВФ.

Вся информация была доведена представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в полном объеме.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что российская сторона в составе ТКГ отказывается обсуждать любые вопросы по работе в отмене постановления украинского парламента о проведении очередных местных выборов.



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