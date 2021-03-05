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Главная Новости Общество происшествия В Новой Зеландии произошло самое мощное землетрясение за последние 2 года: людей эвакуируют из-за цунами
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В Новой Зеландии произошло самое мощное землетрясение за последние 2 года: людей эвакуируют из-за цунами

Тихоокеанские страны могут пострадать от сильных цунами, которые возникают после землетрясения магнитудой 8,1 балла в Новой Зеландии

сегодня, 00:41
Автор:

Татьяна Веремеева

Агентство по чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии приказало жителям некоторых районов направиться на возвышенность после мощного землетрясения, которое произошло рано утром в пятницу, 5 марта, в районе островов Кермадек. После землетрясения в регионе вырос риск возникновения цунами. Об этом пишет CNN.

В Новой Зеландии произошло самое мощное землетрясение за последние 2 года: людей эвакуируют из-за цунами

Землетрясение в Новой Зеландии

Землетрясение магнитудой 8,1 стало третьим по счету ударом в этом районе, сообщает Новозеландское Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям. Землетрясение также стало причиной возможного цунами на Гавайях, также предупреждение о цунами получили в Американском Самоа.

"Люди, находящиеся вблизи побережья, должны немедленно переместиться на ближайшую возвышенность, из всех зон эвакуации или как можно дальше вглубь страны. Не сидите дома", – говорится на сайте новозеландского агентства.

Острова Кермадек находятся в 800-1000 км к северо-востоку от Северного острова Новой Зеландии. Восточное побережье Северного острова от залива островов до Вангареи, от Мататы до залива Толага, включая Вакатане и Опотики, а также Большой Барьерный могут пострадать от цунами.

Местных жителей предупреждают о том, что даже если они не ощутили землетрясения, им все-равно стоит прислушаться к советам местных властей и перебраться на возвышенность, чтобы уберечь себя от возможного цунами. Тем же, кто ощутил подземные толчки, но не имеет возможности уехать подальше, рекомендуют забраться на возвышенность или переместиться как можно дальше вглубь страны.

Кроме того, согласно сообщению местных властей, уведомление об эвакуации преобладает над рекомендациями на фоне COVID-19.

Это самое крупное землетрясение в мире с августа 2018 года, когда землетрясение магнитудой 8,2 произошло гораздо глубже под землей, также в Южной части Тихого океана, недалеко от Фиджи.

Только около одного или менее землетрясений магнитудой 8,0 и более происходят каждый год.

Напомним, в Японии произошло мощное землетрясение.


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/03/04/world/new-zealand-quake-tsunami-warning-intl/index.html
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