В Новой Зеландии поезд протаранил автобус со школьниками

Сегодня, 16 сентября, в Новой Зеландии произошла авария. Как сообщает местное издание RNZ, движущийся поезд протаранил школьный автобус с детьми в салоне, в результате чего пострадало 40 человек.

Сообщается, что авария произошло в районе города Пальмерстон-Норт. По словам очевидцев, поезд врезался в середину автобуса со школьниками, помощь которым оказывали несколько бригад скорых. К счастью, серьезных травм в результате масштабной аварии никто не получил. Шестерых человек доставили в больницу в состоянии средней тяжести.





Напомним, в Венесуэле сбили американский самолет. Военные говорят, что данное воздушное судно незаконно вторглось в их пространство. Кроме того, у них появилась информация о том, что на борту перевозят крупную партию наркотиков. Обнаружив нелегальное воздушное судно, армии пришлось активировать протокол и уничтожить вторгшийся самолет.

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