Военные сбили ракетой самолет США

В Венесуэле ракетой сбили самолет с регистрационным номером США. Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль.



Военные говорят, что данное воздушное судно незаконно вторглось в их пространство. Кроме того, у них появилась информация о том, что на борту перевозят крупную партию наркотиков. Обнаружив нелегальное воздушное судно, армии пришлось активировать протокол и уничтожить вторгшийся самолет.

Ранее мы сообщали, что тайванцы сбили военный самолет Су-35 российского производства. Летчик успел катапультироваться, однако ему потребовалась помощь медиков. Отметим, что конфликт Китая и Тайваня продолжается уже много лет: официальный Пекин не признает независимость острова, называя его жителей мятежниками.



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