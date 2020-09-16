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Военные сбили ракетой самолет США

У военных появилась информация о том, что на борту перевозят крупную партию наркотиков из США

сегодня, 08:18 comments1354
Автор:

Елена Волкова

В Венесуэле ракетой сбили самолет с регистрационным номером США. Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль.

Военные сбили ракетой самолет США

Военные говорят, что данное воздушное судно незаконно вторглось в их пространство. Кроме того, у них появилась информация о том, что на борту перевозят крупную партию наркотиков. Обнаружив нелегальное воздушное судно, армии пришлось активировать протокол и уничтожить вторгшийся самолет. 

Ранее мы сообщали, что тайванцы сбили военный самолет Су-35 российского производства. Летчик успел катапультироваться, однако ему потребовалась помощь медиков. Отметим, что конфликт Китая и Тайваня продолжается уже много лет: официальный Пекин не признает независимость острова, называя его жителей мятежниками.


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