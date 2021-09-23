В Николаевской ОГА заявили об увеличении онкозаболеваний в районе, где размещен НГЗ

В Николаевской областной государственной администрации сообщили, что за пять лет в Витовском районе Николаевской области у жителей увеличилось количество онкологических заболеваний, при том, что в остальных районах количество снизилось. Об этом сказано в обращении главы ОГА Виталия Кима в Кабинет Министров Украины, передает издание "Преступности. Нет".

Николаевский глиноземный завод - фото из открытых источников

Как известно, глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким попросил Кабинет Министров Украины проверить, насколько действительно вредны отходы красного шлама, которые остаются от производства бокситов Николаевским глиноземным заводом.

В обращении идет речь о том, что у жителей Витовского района с 2015 по 2020 год смертность от онкологических заболеваний выросла на 14,8%, а в области – уменьшилась на 21,8%.

"По данным управления здравоохранения Николаевской областной государственной администрации заболеваемость населения Витовского района Николаевской области злокачественными новообразования за период 2015-2020 годы увеличилась на 0,7%, при том, что в области за этот период уменьшилась на 5,1%. Смертность населения по причине онкологических заболеваний на протяжении указанного периода в Витовском районе увеличилась на 14,8%, а в области – уменьшилась на 21,8%. Это может свидетельствовать о неблагоприятных условиях проживания населения в районе размещения ООО "НГЗ", — сказано в сообщении.

Ранее издание "Комментарии" писало, что Николаевский глиноземный завод обвиняют в нанесении ущерба государству на 240 миллиардов.





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