В Николаевской области раздался мощный взрыв: есть раненые

Несчастный случай произошел в поле между селами Сухоеланецкой территориальной громады. Трое парней и несовершеннолетняя девушка ехали на мопеде по полевой дороге. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Иллюстративное фото

Остановившись, услышали возле себя взрыв – у всех осколочные ранения. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Специалисты установили, что сдетонировавший предмет – это остатки от вражеского БпЛА.

"Уважаемые граждане! Каждый день мы вам напоминаем о потенциальной минной опасности! Будьте внимательны и не забывайте основные правила, увидев подозрительный предмет: Стой! Не трогай! Звони 101!" – подчеркнули спасатели.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Николаевской области раздался мощный взрыв: что произошло

Травмировался из-за детонации боеприпаса: в Николаевской области мужчина попытался разобрать взрывоопасный предмет, который принес домой еще 5 месяцев назад. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Ночью в Березнеговатскую центральную больницу был доставлен мужчина 1964 г.р. с минно-взрывными травмами. Еще весной он нашел взрывоопасные предметы, вероятно, пули без гильз, и принес домой. Вчера ночью мужчине стало интересно, что там внутри боеприпаса и он решил его разобрать. Как следствие – тот сдетонировал.

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21 октября около 11:00 военные армии России сбросили взрывчатку с БпЛА в Нововоронцовке Бериславского района. Травмы и ранения разной степени тяжести получили двое гражданских – мужчины 51 и 61 года. В момент атаки они находились в автомобиле. 51-летний мужчина находится в тяжелом состоянии. У него диагностировали минно-взрывную травму, ранение грудной клетки, головы и глаз, ушиб головного мозга. Второй человек находится в состоянии средней тяжести.

Также по данным Херсонской ОВА, в этот день оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на жителя Никольского.