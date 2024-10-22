В Николаевской области раздался мощный взрыв: что произошло

Травмировался из-за детонации боеприпаса: в Николаевской области мужчина попытался разобрать взрывоопасный предмет, который принес домой еще 5 месяцев назад. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Иллюстративное фото

Ночью в Березнеговатскую центральную больницу был доставлен мужчина 1964 г.р. с минно-взрывными травмами.

Еще весной он нашел взрывоопасные предметы, вероятно пули без гильз, и принес домой. Вчера ночью мужчине стало интересно, что там внутри боеприпаса и он решил его разобрать. Как следствие – тот сдетонировал.

"Уважаемые граждане! Большая просьба – не трогайте предметы, которые внешне похожи на боеприпасы! Не несите их домой! И тем более – не разбирайтесь! Сразу звоните по телефону на "101", – отмечают спасатели.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Как "возвращают жизнь" на Харьковщину с помощью специальной техники

Пиротехники ГСЧС ежедневно работают над разминированием полей деоккупированной Харьковщины, используя специальные машины механизированного разминирования PT -300 и DOK - ING MV -10 от международных партнеров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию областного главка ГСЧС.

Эти машины позволяют быстро и безопасно очищать большие площади от мин и других взрывоопасных предметов. Благодаря мощным металлическим валам и цепям они разрушают мины на поверхности и под землей, сводя риск для жизни людей к минимуму. Работа пиротехников чрезвычайно важна для безопасности сельского хозяйства и восстановления экономики, ведь они возвращают украинские земли для безопасного использования.