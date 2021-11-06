В Николаевской области многодетная семья попала в ДТП: трое погибших (ФОТО)

В Николаевской области 6 ноября произошла трагическая автотроща со смертельным исходом. Во время столкновения двух легковых автомобилей сильно пострадала многодетная семья, в том числе погибли трое ближайших родственников, которые ехали в одной машине. Четверо других членов семьи попали в больницу. Об этом сообщает отдел коммуникаций Нацполиции Николаевщины.

Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы управлять авто (фото mk.npu.gov.ua)

Авария имела место неподалеку от населенного пункта Шевченково Николаевской области. В обеденное время на трассе на большой скорости столкнулись два автомобиля. В иномарке, не поделившей автостраду с ВАЗом, как раз и путешествовало многодетное семейство.

В результате сильного удара, ВАЗ перевернулся и влетел в придорожный кювет .33-летний водитель и двое малышей, которым исполнилось всего 5 и 3 года скончались на месте аварии. Их 27-летняя мать и трое малышей, которым было один, пять и шесть лет получили травмы разной степени тяжести и бригада скорой их доставила в медицинское учреждение. Травмы получил и 37-летний водитель иномарки.

Сейчас на месте аварии проводят расследование представители следствия, работают оперативники и криминалисты .

Полицейские по факту ДТП возбудили уголовное дело, которое квалифицируется по ч. 3 ст. 286 УКУ. Это — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких человек.

Виновник ДТП, приведшего к нескольким смертям и увечьям людей может получить до десяти лет тюремного заключения и будет лишен права управлять авто на срок до трех лет.

Обстоятельства аварии сейчас устанавливаются следователями.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Николаевской области локомотив поезда переехал грузовик .

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