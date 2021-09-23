В Николаевской области локомотив поезда переехал грузовик: подробности (фото)

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Лиля Воробьева
В Николаевской области сегодня, 23 сентября, имело место дорожное происшествие, во время которого железнодорожный локомотив наехал на большое грузовое авто "КрАЗ". Столкновение произошло на 24 км железнодорожной ветки "Никель — Побужский — Болеславчик" на нерегулируемом железнодорожном переезде. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевщины.
В результате погиб человек (фото ГУ Нацполиции в Николаевской области)
Как отмечают полицейские, водитель грузовика хотел быстро проскочить железнодорожный переезд, к которому уже домчал поезд. Минута спешки и вызвала смертельное столкновение. Ведь в аварии погиб 55-летний водитель "КрАЗа".
На место смертельного столкновения выехали сотрудники полиции, которые изучают при каких обстоятельствах имела место авария.
Данные по этому дорожному ЧП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 .ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего". Следствие продолжается.
Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что на Николаевщине разбился вертолет. Сегодня, 17 июля, примерно в 6:00 утра на Николаевщине разбился вертолет. Авария произошла вблизи села Излишне Николаевского района. Вертолет Ми-2 (Меридиан-Авиа-Агро) упал на землю и загорелся, в результате чего пилот и его помощник погибли.
Также "Комментарии" сообщали о том, что на Николаевщине автобус врезался в грузовик. В Николаевской области на 296 километре автодороги М-05 Киев-Одесса произошло ДТП. Пассажирский автобус Temsa Diamond сообщением Одесса-Киев столкнулся с грузовиком Volvo. В результате пострадали 17 человек.
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