В Николаеве прогремел мощный взрыв, погибли люди: что известно (ФОТО)

В Николаеве 14 февраля произошел взрыв, в результате чего два человека погибли, еще восемь получили ранения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу полиции области. Напрямую инцидент не был связан с боевыми действиями и не стал последствием "прилета".

В Николаеве в результате взрыва неизвестного предмета погибли и ранены люди. Фото: Нацполиция Украины

Отмечается, что инцидент произошел около 14.00 на улице Пограничной вблизи заведения общественного питания.

"Сейчас на месте происшествия работают следователи следственного управления областного главка полиции, криминалисты, взрывотехники, работники СБУ, спасатели и медики", – рассказали правоохранители.

Местное интернет-издание "Преступности.НЕТ" опубликовало одну за другой две версии инцидента. Согласно первой из них, взрыв произошел возле кафе в результате детонации взрывчатки, которая была в автомобиле саперов. Взрывчатка оказалась там после работ по разминированию, почему саперы поехали с ней в город — неизвестно. Однако, по другой версии, взрыв вблизи кафе произошел из-за теракта.





Версию теракта подтвердил информированный блогер "Николаевский Ванек". Он обратил внимание, что диверсия была организована по схеме, которая распространена сейчас в Украине и выдает почерк российских спецслужб.

"В общем что у нас случилось: женщина подошла к военным (кого интересует, военные не были из ТЦК) в форме в центре города, подошла с сумкой, до этого была в магазине. Что у неЕ было на дне сумки, она скорее всего не знала, а было там — взрывное устройство", — рассказал блогер.

Он объяснил схему и призвал украинцев быть внимательными насчет нее, потому что россияне безжалостно уничтожают случайных исполнителей, попавшихся на этот "развод".

"Первый человек ведется на бабки, обычно это 250 000 — 300 000 грн., он что-то вроде организатора. Второй готовит взрывное устройство. Иногда первый и второй — это один и тот же человек, под руководством ФСБ/ГРУ готовят взрывчатку", — рассказал Ванек.

Дальше, по его словам, "берется вообще левый человек", который должен отнести либо "взять сумку туда и туда".

"А что внутри ему не сообщают, либо говорят — мол, оставь сумку и позвони на этот номер, как было в этом случае. В итоге устройство взрывается вместе с "левым" человеком, русня петушится про "опір" внутри страны, а по сути они просто за бабки развели лохов, которые по итогу мало того что сами дохнут, так еще и других задевают", — высказался блогер.

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Известно, что атака была совершена с временно оккупированного Крыма с помощью ракетного комплекса "Искандер-К". Точное направление удара, а также масштабы разрушений стали еще одним свидетельством жестокости врага, целенаправленно выбиравшего объекты гражданской инфраструктуры для своих нападений.