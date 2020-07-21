В Николаеве пассажиры подрались с ромами в маршрутке - ВИДЕО

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Виолетта Комаровская
Фото: 0512.com.ua
В Николаеве пассажиры маршрутки подрались с цыганами. На ромов набросились после того, как одна из них ударила женщину, обвинившую ее в воровстве. Об этом пишет николаевский сайт "nikolaev24".
Конфликт произошел в автобусе, который ехал по 31 маршруту. В какой-то момент в салон зашла группа ромов. Одна из пассажиров узнала среди них свою обидчицу. Женщина заявила, что та в свое время ее обманула и предупредила других пассажиров, чтобы они были осторожны и держали свои вещи при себе. Цыганке такая "реклама" пришлась не по вкусу. Она подошла к женщине и ударила ее.
Что было дальше - зафиксировали камеры. В маршрутке поднялся крик с матами и руганью. За женщину вступился мужчина, а ромы в отместку отказались выпускать его на остановке. Далее завязалась потасовка и цыган, в конечном итоге, из маршрутки вытолкали.
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.
Некоторые пассажиры предложили вызвать полицию. Но никто правоохранителям так и не позвонил.
Ранее "Комментарии" писали о том, что в Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Он озвучил свои первые требования и угрожает взорвать автобус.
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