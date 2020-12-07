Житель Николаева открыл стрельбу в скейтпарка средь бела дня. 43-летний мужчина стрелял по несовершеннолетнему из травматического оружия. По словам задержанного, между ним и подростком начался конфликт, в ходе которого несовершеннолетний хотел побить гражданина.

В Николаеве мужчина открыл стрельбу по несовершеннолетнему. Фото: slovoidilo

Полиция задержала мужчину. В участке он добровольно отдал оружие и документы на его ношение. Пистолет был изъят для экспертизы.

Подросток отказался от дальнейшего расследования произошедшего. Он заявил, что не имеет никаких претензий.

Несовершеннолетнего парня осмотрели работники. Они не нашли на теле никаких проникающих ранений.

Несмотря на договоренность двух сторон, следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство".

"Такие хулиганские действия, совершенные с использованием оружия в общественном месте — не дело личного обвинения, и были опасны для окружающих", — прокомментировали в пресс-центре Нацполиции.

Задержанному может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напоминаем, что ранее Нацполиция задержала женщину, которая продала своего малолетнего сына для попрошайничества. Женщина согласилась отдать своего ребенка неизвестном "покупателю" за 600-700 гривен. Мальчик должен был в течение дня ходить по городу и выпрашивать деньги у рядовых граждан. Ребенку, которого хотели заставить попрошайничать — двенадцать лет.

Сайт "Комментарии" также сообщал, что Нацполиция закупит гироскутеры и электросамокаты для нужд обороны. Закупки планируют осуществить до 22 декабря.

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