В Непале произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 балла произошло в Непале 12 ноября около 16 часов по киевскому времени. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. Это уже третье землетрясение в регионе за последнюю неделю. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на данные Европейского средиземноморского сейсмологического центра EMSC.

Последствия первого землетрясения в Непале, которое произошло на этой неделе. Фото: из открытых источников

От нескольких передних землетрясений в Непале, которые произошли на этой неделе, погибли шесть человек. В этот раз эпицентром подземных толчков произошел в муниципалитете Дипаял в Непале. Глубина землетрясения составила 10 км под землей. Землетрясение также ощутили жители в северной части Индии.

9 ноября непальцы почувствовали толчки силой в 6,6 балла в национальном парке Хаптад на западе Непала. А на следующий день землетрясение магнитудой 4,1 балла произошло с эпицентром в районе Када, расположенном в 750 км от Катманду.

В настоящее время жители Непала перепуганы серией резких толчков, произошедших на этой неделе.

"Он хорошо затрещал, и люди бросились из своих домов. Но пока мы не получили никаких сообщений о пострадавших и повреждениях", сообщает чиновник округа Баджханг Бабурам Арьял.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о мощном землетрясении на юге Европы , которое произошло в начале ноября. Тогда подземные толчки ощутили жители нескольких стран Европы, а эпицентр зафиксировали у побережья Италии.

Также "Комментарии" писали о новом открытии ученых. Астрономы зафиксировали несколько астероидов, внесших в категорию "убийца планет". По расчетам ученых, один пересекает орбиту планеты и может столкнуться с Землей.

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