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В Налоговой рассказали о схеме, из-за которой Украина ежемесячно теряла 2 миллиарда гривен

В Налоговой службе Украины отчитались о заблокированной схеме, которая наносила государству серьезный урон

сегодня, 18:43
Автор:

Владимир Лавский
В Налоговой рассказали о схеме, из-за которой Украина ежемесячно теряла 2 миллиарда гривен

Налоговая служба Украины в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации и Службой безопасности Украины в результате аудита заблокировала налоговую схему, наносившую государству ущерб ориентировочно на 2 миллиарда гривен ежемесячно. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". 

"Схема, которую мы раскрыли благодаря качественной работы всех ведомств, "стоила" Украине ни много ни мало два миллиарда гривен в месяц. При этом в бюджет после внутреннего аудита поступило порядка девяти миллиардов гривен за два месяца", - сообщил заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины Евгений Олейников. 

В ходе аудита было установлено, что математическая система мониторинга рисков имела большие погрешности в работе. 

"Благодаря этому мошенники, которым стало известно об этой математической неточности, могли имитировать свое соответствие условиям безусловной регистрации. Если говорить по-простому, система считала их настолько добросовестными и честными плательщиками, что их налоговые накладные вообще не проверялись на риски", - подытожил Олейников. 

Как сообщил министр цифровой политики Украины Михаил Федоров, есть планы наладить наладить электронное взаимодействие с таможней. Это позволит моментально отслеживать товары, которые пересекли границу. Со временем в Украине планируют ввести электронный акциз и электронный чек на большинство групп товаров, что позволит также контролировать их "движение". 

Ранее "Комментарии" писали, что суд арестовал сына экс-главы КСУ, который занимался угоном элитных авто в ЕС. 



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