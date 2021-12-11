В МВД откроют дисциплинарное производство по заместителю министра: какая причина

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Козлова Альбіна
Замминистра внутренних дел временно отстранят от должности. Такое представление в Кабинет Министров подал глава ведомства. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Денис Монастырский, фото МВД
Как пояснил министр Денис Монастырский, уже инициирован вопрос проведения дисциплинарного производства. Расследование проведут по ситуации на блок-посте на Донбассе, куда поехал заместитель министра Александр Гогилашвили.
Сообщается, что во время расследования в рамках производства будут выяснять обстоятельства разговора и тех событий, которые произошли на блок-посте. Для того чтобы принять решение, сначала руководство Министерства изучит все детали инцидента.
Как пишет РБК-Украина, между лицами, ехавшими в автомобиле и правоохранителями на блок-посте произошел спор, потому что автомобиль не остановился для проверки. Видеозапись, сделанная вечером, распространилась в сети. Кого сняли на видео, будут выяснять правоохранители во время расследования дисциплинарного производства.
Как сообщал портал "Комментарии", министру Монастырскому посоветовали не спешить с выводами о смерти мэра Кривого Рога и меньше слушать политтехнологов. Смерть мэра Кривого Рога не может быть связана с аудитом и тщательными проверками, направленными центральными властями в Криворожский горсовет.
Замминистра отреагировал на заявление руководителя МВД извинением в социальной сети.
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