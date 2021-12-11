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В МВД откроют дисциплинарное производство по заместителю министра: какая причина

Замминистра Александр Гогилашвили будет временно отстранен

сегодня, 16:40
Автор:

Козлова Альбіна
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Замминистра внутренних дел временно отстранят от должности. Такое представление в Кабинет Министров подал глава ведомства. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В МВД откроют дисциплинарное производство по заместителю министра: какая причина

Денис Монастырский, фото МВД

Как пояснил министр Денис Монастырский, уже инициирован вопрос проведения дисциплинарного производства. Расследование проведут по ситуации на блок-посте на Донбассе, куда поехал заместитель министра Александр Гогилашвили.

Сообщается, что во время расследования в рамках производства будут выяснять обстоятельства разговора и тех событий, которые произошли на блок-посте. Для того чтобы принять решение, сначала руководство Министерства изучит все детали инцидента.

"На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить заместителя министра внутренних дел Украины Александра Гогилашвили от занимаемой должности для чего подписал соответствующее представление в Кабинет Министров Украины", — пояснил Монастырский.

Как пишет РБК-Украина, между лицами, ехавшими в автомобиле и правоохранителями на блок-посте произошел спор, потому что автомобиль не остановился для проверки. Видеозапись, сделанная вечером, распространилась в сети. Кого сняли на видео, будут выяснять правоохранители во время расследования дисциплинарного производства.

Как сообщал портал "Комментарии", министру Монастырскому посоветовали не спешить с выводами о смерти мэра Кривого Рога и меньше слушать политтехнологов. Смерть мэра Кривого Рога не может быть связана с аудитом и тщательными проверками, направленными центральными властями в Криворожский горсовет.

Замминистра отреагировал на заявление руководителя МВД извинением в социальной сети.


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Источник: https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/denis-monastirskii-inicyuvav-pered-uryadom-pitannya-provedennya-disciplinarnogo-provadzennya-shhodo-oleksandra-gogilasvili
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