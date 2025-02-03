В Москве ликвидировали одного из отцов "русского мира": чем он успел прославиться

Погибший 3 февраля в Москве в результате взрыва в ЖК "Алые паруса" Армен Саркисян был известным бандитом и сепаратистом. Он стоял у истоков "русского мира" на Донбассе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на украинского военного журналиста Богдана Мирошникова.

Армен Саркисян был очень известным в Украине деятелем "русского мира". Фото: соцсети

"Издох Армен Саркисян. Это тип, с которого начинался русский мир в Горловке. О мразоте можно говорить долго. Но - земля стекловатой, п...дор. Карма тебя догнала", — указал в некрологе журналист.

По данным Мирошникова, Саркисян отвечал в 2013-14 годах за бесперебойные поставки титушек на "антимайдан".

"Как "председатель федерации бокса Горловки" (каким он был еще до того, как привел в город русский мир), он знал каждый спортзал, каждую секцию бокса. И не только в Горловке. И, конечно же, он занимался вербовкой спортсменов и их знакомых в боевики. Более половины таких "спортсменов" сначала прошли "антимайдан", а затем стали боевиками в составе гибридных российских оккупационных войск", — уточнил журналист.

Мирошников заявил, что ресторан "Три березки" в Горловке, принадлежавший Саркисяну, стал неофициальным штабом боевиков — там проходили "встречи с Захарченко, Пушилиным, Моторолой, г\Губаревым и другими мразотами".

"Это типок, "нарешавший" превращение сквера в центре Горловки в территорию русской церкви, на"освящение" и открытие которой приезжал патриарх (глава РПЦ) Кирилл", — указал Мирошников.

Саркисян родился в Ереване (Армения), в юности переехал на Донбасс и до 2014 года жил в Горловке. Известно, что Саркисян основал батальон "Арбат", или "Армянский батальон". Это подразделение, сформированное после начала войны в Украине, оно входит в бригаду "Пятнашка", которая находится в подчинении у связанной с МО РФ ЧВК "Редут". Служба безопасности Украины сообщила Саркисяну о подозрении в создании незаконных вооруженных формированиях и пособничестве РФ за создание батальона "Арбат". Также он подозревается причастности к убийству журналиста Вячеслава Веремия.

В 2022 году Главное управление разведки Минобороны называло Саркисяна (кличка – Армен Горловский) новым смотрящим в тюрьмах всей России и на временно оккупированных территориях Украины. По данным разведки, криминальный авторитет близок к семье беглого экс-президента Виктора Януковича и связан с Юрием Иванющенко (Енакиевский). С начала полномасштабного вторжения РФ он занимался мародерством и захватом бизнеса на оккупированных территориях Украины, отмечали в ГУР.

Как сообщал портал "Комментарии", взрыв прогремел 3 февраля в Москве. Предварительно сработало самодельное взрывное устройство на основе гранаты. По данным роспабликов, Саркисяну оторвало ногу — он скончался в больнице, не приходя в себя. У него было сильно повреждено лицо, из-за чего долго не могли установить личность.

РосСМИ сообщают, что охранник Саркисяна, вероятно, коллаборант и бывший сотрудник крымского МВД Олег Касперович получил контузию, раны головы, шеи, пальцев руки. У двух других телохранителей — переломы костей голени. ТАСС также писало о том, что один из охранников погиб. Среди пострадавших при взрыве в ЖК "Алые паруса " также фигурирует Сергей Шкрябатовский. В 2013 и 2014 году он появлялся среди охранников Януковича. Шкрябатовский — уроженец Украины, имел российский и украинский паспорта. Последние годы он проживает в Балашихе, менее чем в 1 км от центра спецназначения группы "Альфа" ФСБ.