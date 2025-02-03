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Взрыв в Москве: при чем здесь Янукович

При взрыве в Москве пострадал бывший телохранитель Януковича - росСМИ

сегодня, 13:37
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Недилько Ксения

Среди пострадавших при взрыве в ЖК "Алые паруса " — Сергей Шкрябатовский. В 2013 и 2014 году он появлялся среди охранников Януковича. Об этом пишут росСМИ.

Взрыв в Москве: при чем здесь Янукович

Виктор Янукович

Шкрябатовский — уроженец Украины, имел российский и украинский паспорта. Последние годы он проживает в Балашихе, менее чем в 1 км от центра спецназначения группы "Альфа" ФСБ. В 20-е годы он несколько месяцев руководил частным охранным предприятием Арбат.

Батальон с таким названием основал Армен Саркисян, на которого, вероятно, было совершено покушение. "Арбат", или "Армянский батальон", — это подразделение, сформированное после начала войны в Украине, оно входит в бригаду "Пятнашка", которая находится в подчинении у связанной с МО РФ ЧВК "Редут". Во время Евромайдана Саркисян руководил отрядами так называемых "титушек".

Напомним, что взрыв прогремел сегодня в Москве. Предварительно сработало СВУ. По данным роспабликов, Саркисяну оторвало ногу — он скончался в больнице, не приходя в себя.

По данным близкого к силовикам канала, консьерж дома утверждает, что раньше видел этого человека по телевизору.

Между тем издание "Известия" сообщает, что охранник Саркисяна, вероятно, коллаборант и бывший сотрудник крымского МВД Олег Касперович получил контузию, раны головы, шеи, пальцев руки. У двух других телохранителей — переломы костей голени. ТАСС также писало о том, что один из охранников погиб.

У Саркисяна сильно повреждено лицо, из-за чего долго не могли установить личность.                                                                          

Взрыв в Москве: при чем здесь Янукович - фото 2
Взрыв в Москве: при чем здесь Янукович - фото 3
Взрыв в Москве: при чем здесь Янукович - фото 4



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