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В Молдове умер депутат после укуса осы

Народный депутат парламента Молдавии Юрий Песат скончался от анафилактического шока после укуса осы.

сегодня, 13:47
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Slava Kot

51-летний депутат Юрий Песат скончался после анафилактического шока, вызванного укусом осы. Народный депутат был представителем партии президентки Молдовы Маи Санду "Действие и солидарность" (PAS).

В Молдове умер депутат после укуса осы

Народный депутат парламента Молдавии Юрий Песат. Фото из открытых источников

Партия "Действие и солидарность" опубликовала сообщение в Facebook, в котором сообщила о смерти заместителя председателя парламентской комиссии по вопросам сельского хозяйства и пищевой промышленности Юрия Песата. Молдавский депутат скончался 5 августа в возрасте 51 года, за несколько дней до своего Дня рождения.

"С большой скорбью в сердце сообщаем о смерти нашего коллеги Юрия Песата. Смерть произошла сегодня утром из-за анафилактического шока, вызванного укусами осы. Юрий Песат был преданным, трудолюбивым и уважительным коллегой. Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Юрий Песат родился 9 августа 1972 года. В 2016 он присоединился к партии "Действие и солидарность", а после парламентских выборов в 2021 стал депутатом парламента Молдовы. Ранее он два срока занимал должность мэра города Белчаны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Италии две ложки популярного десерта тирамису убили 20-летнюю девушку. У нее была аллергия на молочные продукты, а производители не указали присутствие этих продуктов на упаковке десерта. Как следствие девушка получила анафилактический шок и умерла в больнице, пробыв 10 дней в коме.

Также "Комментарии" писали о трагическом случае в Польше, где украинец умер от домашнего студня, который купил на местном рынке у пары поляков.



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