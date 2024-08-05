В Молдове умер депутат после укуса осы

51-летний депутат Юрий Песат скончался после анафилактического шока, вызванного укусом осы. Народный депутат был представителем партии президентки Молдовы Маи Санду "Действие и солидарность" (PAS).



Народный депутат парламента Молдавии Юрий Песат. Фото из открытых источников

Партия "Действие и солидарность" опубликовала сообщение в Facebook, в котором сообщила о смерти заместителя председателя парламентской комиссии по вопросам сельского хозяйства и пищевой промышленности Юрия Песата. Молдавский депутат скончался 5 августа в возрасте 51 года, за несколько дней до своего Дня рождения.

"С большой скорбью в сердце сообщаем о смерти нашего коллеги Юрия Песата. Смерть произошла сегодня утром из-за анафилактического шока, вызванного укусами осы. Юрий Песат был преданным, трудолюбивым и уважительным коллегой. Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Юрий Песат родился 9 августа 1972 года. В 2016 он присоединился к партии "Действие и солидарность", а после парламентских выборов в 2021 стал депутатом парламента Молдовы. Ранее он два срока занимал должность мэра города Белчаны.

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