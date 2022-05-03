В Мариуполе в военной форме "засветился" главный пропагандист Кремля: что известно

Один из ведущих российских пропагандистов Владимир Соловьев сказал, что в эти дни находится в заблокированном захватчиками РФ городе Мариуполь. Об этом он написал сообщение в Telegram .

Соловьев заявил, что находится в Мариуполе (фото t.me/SolovievLive)

Представитель российского медиа выложил фото с руководителем так называемых боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным недалеко от городского Металлургического комбината имени Ильича. Там московский пропагандист стоит в военном снаряжении, надел каску и бронежилет. Кстати, там не видно ни одной надписи, которая могла засвидетельствовать, что он — представитель прессы.

"С Денисом Пушилиным в Мариуполе на проходной Завода Ильича", — подытожил российский пропагандист и отметил, что детали обнародует позже.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что РФ готовит пропагандистский "пресс-тур" в Мариуполь . В Мариуполе идет подготовка к масштабной политической провокации. Россия планирует проведение пропагандистского пресс-тура с участием западных прокремлевских СМИ. Журналисты получат "альтернативные факты" по уничтожению Мариуполя. Такое заявление опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Телеграмме. ГУР сообщает, что организованный Россией "пресс-тур" состоится 28 апреля. Репортеры будут добираться в Мариуполь через российский Ростов. Так называемыми очевидцами станут провокаторы, которые будут рассказывать о мифических "массовых убийствах мирных жителей украинскими военными". Как сообщает ГУР, "пресс-тур" станет очередным российским фейком, создаваемым, чтобы в очередной раз переложить вину за собственные преступления на Украину.

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