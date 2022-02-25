В Мариуполе снаряд попал в школу: подробности

В городе Мариуполь около 19.20 снарядом попало в дом, где расположена школа №48. Но в это время ни школьников, ни педагогов в учебном корпусе не было. Об этом сообщает МВД нашей страны.

В это время в школе никого не было (фото из открытых источников)

Также залпом угодило в загоревшийся потом 12-этажный жилой дом.

Представители Министерства внутренних дел сообщают, что в результате вражеской стрельбы пострадали 3 жителя города.

К обезвреживанию пожара привлечены 4 представителя ГСЧС и техника спасателей. При этом в городе были обстреляны учебные заведения, детские сады и жилые массивы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российские войска прорвали оборону Херсона . Российская Федерация продолжает наступать на украинские территории, сегодня, 25 февраля, после упорных боев оккупанты прорвали оборону Херсона. Глава ОГА Геннадий Лагута заявил, что ВСУ держали оборону на подступах к Херсону, но российские войска с большими потерями все же прорвались и получили контроль над переправой в город. Местных жителей просят не паниковать! Руководство области делает все возможное для поддержания правопорядка и сохранения человеческих жизней. Ситуация остается напряженной, но власти обещают делать все, чтобы ее урегулировать.

Также "Комментарии" сообщали о том, что около Чернигова продолжаются тяжелые бои. В пригородах города Чернигов идут активные боевые действия, вместе с тем, часть вражеских колонн обошла областной центр и двинулась в направлении столицы и города Нежина. Об этом сообщает Черниговский городской голова Владислав Атрошенко. По его словам, на подступах к городу, по ельскому направлению и направлению города Гомеля, ситуация сложилась очень сложная.

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