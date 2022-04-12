В Мариуполе российские оккупанты захватили в плен экипаж еще одного судна

На территории Мариупольского морского торгового порта военными Российской Федерации были взяты в плен члены экипажа сухогруза "Blue Star-1" под флагом Либерии. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сообщения уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

По ее информации, 18 моряков, являющихся гражданами Украины, вывезены во временно оккупированный Донецк.

"Сухогруз зашел в порт Мариуполя в конце февраля и был заблокирован российскими оккупантами. Связь с экипажем была потеряна 25 марта 2022 года. Известно, что из-за нехватки продовольствия экипаж был вынужден перейти на двухразовое питание", — говорится в сообщении.

Кроме этого Денисова сообщила, что в плену могут находиться около 200 членов экипажей нескольких судов.