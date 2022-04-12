В Мариуполе российские оккупанты захватили в плен экипаж еще одного судна

На территории Мариупольского морского торгового порта военными Российской Федерации были взяты в плен члены экипажа сухогруза "Blue Star-1" под флагом Либерии. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сообщения уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.
По ее информации, 18 моряков, являющихся гражданами Украины, вывезены во временно оккупированный Донецк.
"Сухогруз зашел в порт Мариуполя в конце февраля и был заблокирован российскими оккупантами. Связь с экипажем была потеряна 25 марта 2022 года. Известно, что из-за нехватки продовольствия экипаж был вынужден перейти на двухразовое питание", — говорится в сообщении.
Кроме этого Денисова сообщила, что в плену могут находиться около 200 членов экипажей нескольких судов.
"По предварительной информации, в плену оккупантов могут находиться около 200 членов экипажей нескольких судов, заблокированных российскими оккупантами в порту Мариуполя",- сообщила Денисова.
Украинская чиновница сообщила, что кафиры грубо нарушают международные права. Также Украина уже обратилась в комиссию ООН с просьбой расследовать эти преступления.
"Такими действиями РФ нарушает право на жизнь и на свободу, личную неприкосновенность, гарантированные статьями 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года и право на свободу передвижения, гарантировано статьей 2 Протокола №4 к Конвенции. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследование нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине", — подчеркнула Денисова.
18 моряков, являющихся гражданами Украины, вывезены в временно оккупированный Донецк (фото из открытых источников)
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Валентина
сегодня, 19:06
Надо было оборонку не просырать., да укреплять..За 8 лет авиацию точно можно было в лучшее состояние привести