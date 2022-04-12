В Мариуполе погибло около 22 тысяч жителей города: подробности

По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, во взятом в кольцо Мариуполе из-за агрессии российских захватчиков погибли почти 22 тысячи человек. Об этом чиновник рассказал, давая комментарий CNN .

Оккупанты продолжают убивать жителей Мариуполя (фото из открытых источников)

Как отметил Кириленко, сейчас власти говорят примерно о 20 – 22 тысячах погибших горожан Мариуполя.

Он добавил, что ситуация на территории города сложна, подсчет жертв осуществить сложно из-за непрерывных боевых действий.

Глава Донецкой ОВА также рассказал о химической атаке захватчиков на территории Мариуполя.

"Мы знаем, что минувшей ночью около полуночи беспилотник сбросил какое-то пока неизвестное взрывное устройство, на людей, находившихся в районе Мариупольского металлургического комбината, три человека почувствовали себя плохо", — подытожил чиновник.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Мариуполе погибли представители международного благотворительного фонда . Российские кафиры, уничтожающие Мариуполь и убивающие мирное население, причастны к гибели двух представителей Международного благотворительного фонда "Каритас". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Сергея Таруты. Международный благотворительный фонд "Каритас" сообщил о гибели двух своих сотрудников в Мариуполе. Еще 15 марта здание фонда в городе обстреляли российские кафиры. Семь человек погибли, среди них две сотрудницы фонда. Идентифицировать других погибших нет возможности. В здании от обстрелов скрывались мирные жители. Около 1000 сотрудников "Каритас" в Украине и многие волонтеры в многочисленных центрах благотворительного фонда по всей стране, днем и ночью продолжают оказывать помощь пострадавшим от войны.

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