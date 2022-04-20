logo

BTC/USD

41158.55

ETH/USD

3063.41

LTC/USD

111.32

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.77

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В Мариуполе погибла 91-летняя пенсионерка, пережившая немецкую оккупацию
commentss НОВОСТИ Все новости

В Мариуполе погибла 91-летняя пенсионерка, пережившая немецкую оккупацию

В 10 лет Ванда Объедкова пряталась от немцев в подвале в Мариуполе.

сегодня, 18:17
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:
Ситуация в блокадном Мариуполе остается достаточно сложной. Российские оккупанты продолжают убивать мирных людей и сбрасывать тяжелые бомбы на город. Стало известно, что в городе погибла 91-летняя Ванда Объедкова, пережившая германскую оккупацию. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию ГО Chabad.
От российских оккупантов погибла 91-летняя Ванда Объедкова, которой удалось выжить во время Второй мировой войны. Тогда 10-летняя девочка выжила, прячась в подвале.
"В 10 лет она пряталась от немцев в подвале в Мариуполе. Через 81 год она скончалась в подвале, в том же городе, скрываясь от российских войск. Больная и истощенная, в течение последних двух недель жизни 91-летняя женщина не могла даже встать. Она умерла 4 апреля не мирно от старости в своей постели, а как жертва ужасной войны 21-го века, охватившая ее родной город", — говорится в сообщении.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что мариупольский "Азовсталь" почти полностью разбомбили . Находящийся в Мариуполе завод "Азовсталь", который защищают украинские военные, "разбомблен и уничтожен практически полностью". Об этом заявил "Радио Свободе" заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь. Заместитель командира полка "Азов" сообщил, что российские войска сбрасывают на "Азовсталь" "сверхмощные бомбы", а под завалами завода сейчас "очень много людей".
Также "Комментарии" сообщают о том, что Зеленский рассказал, почему ВСУ не могут деблокировать Мариуполь. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ могли бы деблокировать Мариуполь, если бы имели необходимое вооружение, в том числе самолеты и бронетехнику, но пока они не могут этого получить. Такое заявление Зеленский сделал во время видеообращения.

В Мариуполе погибла 91-летняя пенсионерка, пережившая немецкую оккупацию

Оккупанты продолжают убивать мирных жителей (фото из открытых источников)


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://bit.ly/37rHOfF
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!