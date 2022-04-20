В Мариуполе погибла 91-летняя пенсионерка, пережившая немецкую оккупацию

Ситуация в блокадном Мариуполе остается достаточно сложной. Российские оккупанты продолжают убивать мирных людей и сбрасывать тяжелые бомбы на город. Стало известно, что в городе погибла 91-летняя Ванда Объедкова, пережившая германскую оккупацию. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию ГО

"В 10 лет она пряталась от немцев в подвале в Мариуполе. Через 81 год она скончалась в подвале, в том же городе, скрываясь от российских войск. Больная и истощенная, в течение последних двух недель жизни 91-летняя женщина не могла даже встать. Она умерла 4 апреля не мирно от старости в своей постели, а как жертва ужасной войны 21-го века, охватившая ее родной город", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что мариупольский "Азовсталь" почти полностью разбомбили . Находящийся в Мариуполе завод "Азовсталь", который защищают украинские военные, "разбомблен и уничтожен практически полностью". Об этом заявил "Радио Свободе" заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь. Заместитель командира полка "Азов" сообщил, что российские войска сбрасывают на "Азовсталь" "сверхмощные бомбы", а под завалами завода сейчас "очень много людей".