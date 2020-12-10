В Мариуполе мужчина захватил заложников в банке

В Мариуполе мужчина зашел в банк с коробкой с проводами и заявил всем находящимся в банке, что у него в руках якобы бомба, и он взорвет банк. Как сообщает Национальная полиция, мужчина закрыл трех сотрудников в комнате банка и требовал, чтобы приехали журналисты и полиция.

ФОТО: Из открытых источников

Как только приехали на место происшествия полиция во главе с начальником областного главка Николаем Семенишиным, спасатели и другие службы, начались переговоры со злоумышленником.

Мужчина вел себя агрессивно, и по информации правоохранителей, не хотел идти на сотрудничество. На предложение обменять двух женщин на сотрудников полиции и КОРДа, злоумышленник отказался. Одно из его условий было – позвонить в город Торецк, где он жил раньше. После этого было решено задерживать злоумышленника.

30-летний мужчина задержали и обезвредили сотрудники полиции, заложницы освобождены. Нож и подозрительную коробку, которая была похожа на бомбу, изъяли. В ней не обнаружили взрывоопасных предметов.





Напомним, "Комментарии" писали, что в Монреале возле здания компании Ubisoft, которая специализируется на компьютерном обеспечении, проходит полицейская спецоперация после сообщений о захвате заложников. По информации канадских СМИ, группа неизвестных проникла в здание офиса компании, и насильно удерживает несколько десятков человек. Известно, что некоторым сотрудникам офиса удалось сбежать на крышу и заблокировать выход снаружи.

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