В Мариуполе мужчина захватил заложников в банке

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Ольга Чародий
В Мариуполе мужчина зашел в банк с коробкой с проводами и заявил всем находящимся в банке, что
у него в
руках якобы бомба, и он взорвет банк. Как сообщает Национальная полиция,
мужчина закрыл трех сотрудников в комнате банка и требовал, чтобы приехали
журналисты и полиция.
ФОТО: Из открытых источников
Как только приехали на место происшествия полиция во главе с начальником областного
главка Николаем Семенишиным, спасатели и другие службы, начались переговоры со
злоумышленником.
Мужчина вел себя агрессивно, и по информации
правоохранителей, не хотел идти на
сотрудничество. На предложение обменять двух женщин на сотрудников
полиции и КОРДа, злоумышленник
отказался. Одно из его условий было – позвонить в город Торецк, где он жил
раньше. После этого было решено задерживать злоумышленника.
30-летний мужчина задержали и обезвредили сотрудники полиции, заложницы освобождены. Нож и подозрительную коробку, которая была похожа на бомбу, изъяли. В ней не обнаружили взрывоопасных предметов.
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