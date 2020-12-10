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Главная Новости Общество происшествия В Мариуполе мужчина захватил заложников в банке
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В Мариуполе мужчина захватил заложников в банке

По данным следствия, злоумышленник зашел в отделение банка в Левобережном районе Мариуполя с коробкой с проводами, в которой, по его словам, было взрывное устройство

сегодня, 18:37
Автор:

Ольга Чародий

В Мариуполе мужчина зашел в банк с коробкой с проводами и заявил всем находящимся в банке, что у  него в  руках якобы бомба, и он взорвет  банк. Как сообщает Национальная полиция, мужчина закрыл трех сотрудников в комнате банка и требовал, чтобы приехали журналисты и полиция.

В Мариуполе мужчина захватил заложников в банке

ФОТО: Из открытых источников

Как только приехали на место происшествия полиция во главе с начальником областного главка Николаем Семенишиным, спасатели и другие службы, начались переговоры со злоумышленником.

Мужчина вел себя агрессивно, и по информации правоохранителей,  не хотел идти на сотрудничество. На предложение обменять двух  женщин на сотрудников полиции и КОРДа, злоумышленник отказался. Одно из его условий было – позвонить в город Торецк, где он жил раньше. После этого было решено задерживать злоумышленника.

30-летний мужчина задержали и обезвредили сотрудники полиции, заложницы освобождены. Нож и подозрительную коробку, которая была похожа на  бомбу, изъяли. В ней не обнаружили взрывоопасных предметов.

В Мариуполе мужчина захватил заложников в банке - фото 2

 Напомним, "Комментарии" писали, что в Монреале возле здания компании Ubisoft, которая специализируется на компьютерном обеспечении, проходит полицейская спецоперация после сообщений о захвате заложников. По информации канадских СМИ, группа неизвестных проникла в здание офиса компании, и насильно удерживает несколько десятков человек. Известно, что некоторым сотрудникам офиса удалось сбежать на крышу и заблокировать выход снаружи. 



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Источник: https://www.npu.gov.ua/news/Informacziya/policzejski-zatrimali-cholovika-yakij-zaxopiv-trox-zaruchnikiv-u-viddilenni-banku-mariupolya/
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