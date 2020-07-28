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В Мариуполе мужчина с топором напал на синагогу (видео)

Неизвестный напал на охранника синагоги, который вышел навстречу, и нанес тому несколько ударов

сегодня, 15:15
Автор:

Елена Волкова
В Мариуполе мужчина с топором напал на синагогу (видео)

В Мариуполе (Донецкая область) 28 июля неизвестный с топором совершил нападение на синагогу. Об этом пишет "Обозреватель". 

Инцидент произошел после утренней молитвы. Об этом сообщили на сайте Объединенной еврейской общины Украины со ссылкой на лидера еврейской общины Мариуполя раввина Менахема Мендла Коэна.

По его словам, неизвестный напал на охранника, который вышел навстречу, и нанес тому несколько ударов. Тогда завязалась драка, и охраннику удалось обезоружить подозреваемого, который был примерно на 20 лет младше.

"Охраннику удалось забрать топор. Я в это время был в синагоге, пока они дрались, успел уйти через запасной вход, выбежать со двора и сфотографировать нападавшего. Мы вызвали полицию и сейчас преступника ищут... В синагоге были невооруженные люди, но все остались живы, охранник просто герой", – подчеркнул раввин.

Ранее мы сообщали, что несмотря на прекращение огня на Донбассе, пророссийские боевики продолжают обстрелы украинских позиций. В Офисе президента Украины это объясняют "автономностью" подразделений противника.


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