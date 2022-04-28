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В Мариуполе катастрофическая ситуация с санитарией: в городе могут возникнуть эпидемии

В Мариуполе нет нормальных санитарных условий для жизни

сегодня, 13:05
Автор:

Козлова Альбіна
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Жителям Мариуполя, которые находятся на территории города и не могут эвакуироваться из-за того, что оккупанты не прекращают огонь и не открывают гуманитарных коридоров, грозит еще одна смертельная опасность. Об этом заявил мэр блокадного Мариуполя Вадим Бойченко.

В Мариуполе катастрофическая ситуация с санитарией: в городе могут возникнуть эпидемии

Фото Телеграм Мариупольский горсовет

Речь идет об эпидемиях инфекционных болезней из-за антисанитарии в населенном пункте. Из-за отсутствия канализации, централизованного водоснабжения, захоронения остающихся под завалами трупов в городе могут возникнуть эпидемии холеры и дизентерии. К тому же у горожан заканчиваются запасы питьевой воды и пищевых продуктов.

Болезни угрожают около 100 тысячам мариупольцев, подчеркнул чиновник. Поэтому он заявил, что необходима полная и немедленная эвакуация украинцев из города. Ведь оккупанты постоянно обстреливают Мариуполь и не позволяют ни эвакуироваться, ни передать гуманитарную помощь и сами не оказывают гражданским гумпомощи в виде продуктов или лекарств. Такие действия оккупантов свидетельствуют о нарушении ими международных документов по обращению с гражданскими во время вооруженных конфликтов, то есть совершении военных преступлений.

По словам заместителя командира полка "Азов" капитана Святослава Паламара, ночью на 28 апреля защитники Мариуполя и горожане страдали от колоссального количества авиаударов, фосфорных бомб, ракет, артиллерии. Военный обращается к власти, международным организациям и иностранным партнерам с просьбой сделать все для открытия коридоров.

Как сообщал портал "Комментарии", на южном фронте ВСУ нанесли значительные потери врагу и отбили атаки. Оккупанты совершили атаку возле Новогригоровки и две — вблизи Александровки. Врагу не удается наступать в сторону Николаева, украинские военные удерживают оборону.


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Источник: https://t.me/mariupolrada
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