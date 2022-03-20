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В Мариуполе "Азов" уничтожил группу российского спецназа

Защитники Мариуполя продолжают наносить сокрушительные удары по российским оккупантам

сегодня, 21:11
Автор:

Лиля Воробьева
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Сегодня военные, входящие в полк "Азов" при поддержке представителей других подразделений Вооруженных Сил Украины, провели успешную операцию по ликвидации вражеской бронетехники. На представленных фотографиях зафиксировано несколько моментов, когда выстрелы попали в цель.

В Мариуполе "Азов" уничтожил группу российского спецназа

Украинцы продолжают разбивать оккупантов (фото из открытых источников)

Вместе с тем азовцы и другие украинские бойцы уничтожили захватчиков из спецназа ГРУ воинской части из Кабардино-Балкарской Республики. Представители полка "Азов" сейчас смеются над этими горе-агрессорами: "дольше ехали, чем воевали".

Захватчики не могут войти в город, поэтому его постоянно обстреливают. С этого дня Мариуполь обстреливают 4 корабля российского военно-морского флота.

По обнародованной информации наших защитников, захватчики продолжают наносить циничные разрушения украинскому городу, используя для этого весь доступный для этого арсенал.

"После авиации, артиллерии, различных систем и танков российские оккупанты уничтожают город тяжелым вооружением боевых кораблей", — говорится в информации представителей этого военного формирования.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинские бойцы разгромили подразделение армии РФ, совершавшее бронетанковый прорыв в Мариуполь. На Мариупольском направлении военные отдельного отряда специального назначения "Азов" нанесли удар по российским оккупантам. Об этом сообщают вооруженные силы Украины в Телеграмм-канале. Бои за украинский город Мариуполь продолжаются, несмотря на то, что он находится в осаде. Бойцы полка "Азов" также заявили, что за один день в Мариуполе был уничтожен 1 российский "Тайфун", 4 БТРа, 2 ББМ "Рысь", а также немало пехоты, в том числе 17 спецназовцев ГРУ России.


 


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