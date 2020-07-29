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Главная Новости Общество происшествия В Мали самосвал раздавил микроавтобус: десятки жертв
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В Мали самосвал раздавил микроавтобус: десятки жертв

В Африке 22 человека погибли и 21 пострадал в результате ДТП с участием микроавтобуса и самосвала

сегодня, 10:15
Автор:

Елена Волкова
В Мали самосвал раздавил микроавтобус: десятки жертв

На юге африканской страны Мали по меньшей мере 22 человека погибли и 21 пострадал в результате ДТП с участием микроавтобуса и самосвала. Об этом со ссылкой на Al Jazeera,- пишет “Корреспондент”.

Лобовое столкновение транспортных средств произошло накануне утром в области Куликоро на национальной автомагистрали, связывающей город Кангаба и поселок Банкумана.

"Причины аварии – чрезмерная скорость и несоблюдение правил дорожного движения", – заявили в местном министерстве транспорта.

Пострадавшие были доставлены в больницу столицы страны Бамако.

Напомним, в Самборском районе Львовской области автобус с пассажирами слетел в кювет. В результате аварии пострадали семь человек.


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