В Мали самосвал раздавил микроавтобус: десятки жертв

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Елена Волкова
На юге африканской страны Мали по меньшей мере 22 человека погибли и 21 пострадал в результате ДТП с участием микроавтобуса и самосвала. Об этом со ссылкой на Al Jazeera,- пишет “Корреспондент”.
Лобовое столкновение транспортных средств произошло накануне утром в области Куликоро на национальной автомагистрали, связывающей город Кангаба и поселок Банкумана.
"Причины аварии – чрезмерная скорость и несоблюдение правил дорожного движения", – заявили в местном министерстве транспорта.
Пострадавшие были доставлены в больницу столицы страны Бамако.
Напомним, в Самборском районе Львовской области автобус с пассажирами слетел в кювет. В результате аварии пострадали семь человек.
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