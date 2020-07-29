В Мали самосвал раздавил микроавтобус: десятки жертв

На юге африканской страны Мали по меньшей мере 22 человека погибли и 21 пострадал в результате ДТП с участием микроавтобуса и самосвала. Об этом со ссылкой на Al Jazeera,- пишет “Корреспондент”.

Лобовое столкновение транспортных средств произошло накануне утром в области Куликоро на национальной автомагистрали, связывающей город Кангаба и поселок Банкумана.

"Причины аварии – чрезмерная скорость и несоблюдение правил дорожного движения", – заявили в местном министерстве транспорта.

Пострадавшие были доставлены в больницу столицы страны Бамако.

Напомним, в Самборском районе Львовской области автобус с пассажирами слетел в кювет. В результате аварии пострадали семь человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!