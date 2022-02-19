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В Луганске прогремели взрывы

Газопровод "Дружба" расположен в районе поселка Малая Воргунка в черте Луганска

сегодня, 01:22
Автор:

Ольга Чародий
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Во временно оккупированном Луганске вечером пятницы, 18 февраля, прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, после взрыва загорелся газопровод.

В Луганске прогремели взрывы

Донбасс - фото из открытых источников


На российском пропагандистском Telegram-канале "Репортер Руденко", которые ведет журналист из России, сказано, что горит газопровод "Дружба". На месте инцидента работают спасатели, обстоятельства выясняются. Газопровод "Дружба" расположен в районе поселка Малая Воргунка в черте Луганска.


Позже в сети сообщили про еще один взрыв. На этот раз за Каменобородским районом Луганска, на северо-запад от города.


Напомним, главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил о старте эвакуации жителей подконтрольных "ДНР" территорий – в Россию. Он также обвинил президента Украины Зеленского якобы в подготовке атаки на неподконтрольный Донбасс. Всё происходит на фоне резкого всплеска обстрелов. Почему именно сейчас так обострилась ситуация? Как события могут развиваться дальше? С этими вопросами портал "Комментарии" обратился к экспертам.  Этим обострением РФ добивается, не исключено, воплощения в жизнь тех самых прогнозов, о которых мы слышим от наших западных партнеров на протяжении полутора месяцев.


А именно – начала полномасштабных военных действий Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука поясняет: "Всё происходящее связано со всеми теми событиями, которые развиваются вокруг отношений РФ-НАТО/США, РФ-Украина в последние два месяца. К подобной эскалации вели все предыдущие шаги сторон. Ежедневно, понемногу приближали этот час "Ч". Похоже, он уже наступает".



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-vybuh-u-luhansku/31710726.html
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