В Луцке разоблачили антиукраинскую ботоферму

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили новый очаг информационно-подрывной деятельности против государственной безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ ликвидировала антиукраинскую ботоферму, фото: пресс-служба СБУ

"По заданию своих "кураторов" злоумышленники призывали через соцсети к нарушению территориальной целостности нашей страны. Среди прочего, агитировали за создание так называемых "Малороссии" и "Новороссии", а также за присоединение всего востока Украины к "великой России" ", — говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

Киберспециалисты отмечают, что злоумышленники тщательно маскировались — для прикрытия противоправной деятельности использовали специальное оборудование для анонимизации каналов связи.

Пропагандистская ботоферма, базировавшаяся в Луцке, была рассредоточена между шестью локациями по подпольным адресам.

Во время обысков по адресам расположения "ячейки" правоохранители обнаружили:

— GSM-шлюзы;

— компьютерное оборудование;

— банковские карты;

— более тысячи sim-карт операторов мобильной связи;

— финансовые документы и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Правоохранителями установлено, что вознаграждение за распространение враждебного антиукраинского контента агитаторы получали в иностранной валюте через российские платежные системы.

Для распространения в интернете деструктивных публикаций преступниками были созданы тысячи фейковых аккаунтов.

Следственными органами безопасности открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 361 "Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи" и ч. 2 ст. 110 "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия по установлению обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Ранее "Комментарии" сообщали, что сотрудники СБУ разоблачили межрегиональную группу, которая продавала иностранцам младенцев, якобы в рамках программы суррогатного материнства.

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