В Луцке разоблачили антиукраинскую ботоферму

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Лилия Боровая
Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили новый очаг информационно-подрывной деятельности против государственной безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
СБУ ликвидировала антиукраинскую ботоферму, фото: пресс-служба СБУ
Киберспециалисты отмечают, что злоумышленники тщательно маскировались — для прикрытия противоправной деятельности использовали специальное оборудование для анонимизации каналов связи.
Пропагандистская ботоферма, базировавшаяся в Луцке, была рассредоточена между шестью локациями по подпольным адресам.
Во время обысков по адресам расположения "ячейки" правоохранители обнаружили:— GSM-шлюзы;
— компьютерное оборудование;
— банковские карты;
— более тысячи sim-карт операторов мобильной связи;
— финансовые документы и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.
Правоохранителями установлено, что вознаграждение за распространение враждебного антиукраинского контента агитаторы получали в иностранной валюте через российские платежные системы.
Для распространения в интернете деструктивных публикаций преступниками были созданы тысячи фейковых аккаунтов.
Следственными органами безопасности открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 361 "Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи" и ч. 2 ст. 110 "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия по установлению обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.Ранее "Комментарии" сообщали, что сотрудники СБУ разоблачили межрегиональную группу, которая продавала иностранцам младенцев, якобы в рамках программы суррогатного материнства.
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Обсуждения
Новости
Ігор
19 августа 2021, 14:26
То в Іванно-Франківську, то Луцьку. Найбільш "патріотичні" регіони Тягнибока, Садового, Порошенка, ... Не дивно, що наших продажних "патріотів" не хвилює ходіння по всій Україні рублів агресора. Коли у Крим приїде якійсь артист з Росії - одразу дикунська більшовицька вистава з фаєрами, попами, російською лайкою, ..., а рублі агресора і старі проросійські олігархи та корупція з брехнею влаштовують.