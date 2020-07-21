В Луцке начали выпускать заложников: из автобуса вышли три человека

Луцкий правонарушитель, который с утра удерживает заложников в автобусе, припаркованном на Театральной площади, выпустил трех человек. Об этом сообщили в эфире передачи "Пульс" на 112 канале Украины.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко подтвердил данную информацию, обозначив, что освобожденные заложники - пожилая женщина, беременная девушка и мальчик-подросток.

"Полиция немедленно эвакуировала людей с площади, сейчас с ними работают медики и психологи", - заявил Геращенко, добавив, что по последним подсчетам в автобусе осталось около десяти людей, хотя достоверной информации до сих пор нет.

Отметим, что камеры внешнего видеонаблюдения засняли кадры, как освобожденные люди идут в сторону полиции и прессы: спокойно, без признаков паники или страха. Это может быть положительным признаком, считают специалисты с телеэфира.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявлял тревожную новость, что после восьми часов удерживания людей в старом автобусе, Максим "Плохой" отказался передавать заложникам еду и воду.

"Пока что ситуация очень сложная. Гражданин, который захватил автобус, до сих пор не дает возможности передать заложникам воду и еду. Также он дает заложникам отойти в туалет. А вы не забывайте, что их захватили еще в десять утра. Сейчас наша главная цель - продуктивные переговоры. Там в автобусе около десяти человек, мы знаем имена и фамилии каждого. Что касается самого Максима Плохого, у него действительно очень много оружия, он его уже показывал. Нам кажется, он готов его использовать в любой момент", - подытожил Геращенко.

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