kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.07.2020

BTC/USD

9381.69

ETH/USD

245.60

LTC/USD

43.58

НБУ 21.07.2020

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

31.95

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия В Луцке начали выпускать заложников: из автобуса вышли три человека
commentss НОВОСТИ Все новости

В Луцке начали выпускать заложников: из автобуса вышли три человека

Максим "Плохой" Кривош выпустил из автобуса пенсионерку, беременную женщину и подростка

сегодня, 20:55
Автор:

Екатерина Белоброва
В Луцке начали выпускать заложников: из автобуса вышли три человека

Луцкий правонарушитель, который с утра удерживает заложников в автобусе, припаркованном на Театральной площади, выпустил трех человек. Об этом сообщили в эфире передачи "Пульс" на 112 канале Украины. 

Заместитель главы МВД Антон Геращенко подтвердил данную информацию, обозначив, что освобожденные заложники - пожилая женщина, беременная девушка и мальчик-подросток. 

"Полиция немедленно эвакуировала людей с площади, сейчас с ними работают медики и психологи", - заявил Геращенко, добавив, что по последним подсчетам в автобусе осталось около десяти людей, хотя достоверной информации до сих пор нет.

Отметим, что камеры внешнего видеонаблюдения засняли кадры, как освобожденные люди идут в сторону полиции и прессы: спокойно, без признаков паники или страха. Это может быть положительным признаком, считают специалисты с телеэфира.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявлял тревожную новость, что после восьми часов удерживания людей в старом автобусе, Максим "Плохой" отказался передавать заложникам еду и воду.

"Пока что ситуация очень сложная. Гражданин, который захватил автобус, до сих пор не дает возможности передать заложникам воду и еду. Также он дает заложникам отойти в туалет. А вы не забывайте, что их захватили еще в десять утра. Сейчас наша главная цель - продуктивные переговоры. Там в автобусе около десяти человек, мы знаем имена и фамилии каждого.  Что касается самого Максима Плохого, у него действительно очень много оружия, он его уже показывал. Нам кажется, он готов его использовать в любой момент", - подытожил Геращенко. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!