В Лиссабоне жуткая трагедия: Зеленский выразил соболезнования от имени Украины

Кравцев Сергей
В Лиссабоне сошел с рельсов фуникулер "Глория", который считается одной из достопримечательностей города. Погибли 15 человек, по меньшей мере 20 получили ранения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает CNN Portugal.
Фуникулер Glória в Лиссабоне сошел с рельсов
Фуникулер Elevador the Gloria/The Gloria Funicular, соединяющий площадь Реставраторов с садом Сан-Педру-де-Алькантара в Лиссабоне, на большой скорости сошел с рельсов, врезался в одно из зданий и перевернулся.
По данным полиции, в результате аварии погибли 15 человек, получили ранения более 25 людей. По меньшей мере пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них есть трехлетний мальчик, но его состояние не тяжелое.
В городе объявлен трехдневный траур.
Elevador the Gloria рассчитан на перевозку 43 человек и является одной из визитных карточек столицы Португалии и популярной туристической достопримечательностью. Он перевозит до 3 млн пассажиров в год.
Соединенные одним тросом два вагона курсируют параллельно вверх и вниз по холму на несколько сотен метров и перевозят до 3 млн пассажиров в год.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с аварией на фуникулере "Глория" в Лиссабоне, которая привела к гибели людей.
