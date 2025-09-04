В Лиссабоне жуткая трагедия: Зеленский выразил соболезнования от имени Украины

В Лиссабоне сошел с рельсов фуникулер "Глория", который считается одной из достопримечательностей города. Погибли 15 человек, по меньшей мере 20 получили ранения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает CNN Portugal.

Фуникулер Glória в Лиссабоне сошел с рельсов

Фуникулер Elevador the Gloria/The Gloria Funicular, соединяющий площадь Реставраторов с садом Сан-Педру-де-Алькантара в Лиссабоне, на большой скорости сошел с рельсов, врезался в одно из зданий и перевернулся.

По данным полиции, в результате аварии погибли 15 человек, получили ранения более 25 людей. По меньшей мере пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них есть трехлетний мальчик, но его состояние не тяжелое.

"Лиссабон в трауре... Это трагедия, которой никогда раньше не было в нашем городе. Пришло время действовать и помогать. Я благодарю всех за реакцию в считанные минуты. Единственное, что могу сказать — это очень трагический день", — сказал мэр Лиссабона Карлуш Моэдаш.

В городе объявлен трехдневный траур.

Elevador the Gloria рассчитан на перевозку 43 человек и является одной из визитных карточек столицы Португалии и популярной туристической достопримечательностью. Он перевозит до 3 млн пассажиров в год.

Соединенные одним тросом два вагона курсируют параллельно вверх и вниз по холму на несколько сотен метров.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с аварией на фуникулере "Глория" в Лиссабоне, которая привела к гибели людей.

"От имени украинского народа выражаю искренние соболезнования семьям погибших, президенту Португалии Марселу Ребелу де Соузе, премьер-министру Португалии Луишу Монтенегру и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. В это время скорби мы молимся и выражаем солидарность с португальским народом, который оплакивает потери", – написал президент в сети Х.

