В лесу на Сумщине потерялся шестилетний мальчик

В лесу пропал ребенок, фото из открытых источников

Сотрудники полиции разыскивают шестилетнего Богдана Хоменко, который исчез вчера около 19 вечера в лесу возле с. Шкуратовка Сумского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Сумской области.

Богдан с родителями собирал ягоды в лесу и исчез, в то время, как родители отвлеклись.

Приметы Богдана Хоменко: на вид мальчику 5-6 лет, рост — 110-115 см, худощавое телосложение, светлые короткие волосы, серые глаза. На момент исчезновения был одет в футболку серого цвета, черные шорты и белую бейсболку.

Подобные случаи не редкость, ведь дети, в силу своего возраста, часто уверены в том, что знают местность, но увлекшись чем-то, что происходит вокруг, могут потерять ориентиры и заблудиться.

Сейчас на розыск без вести пропавшего ребенка ориентирован весь личный состав полиции Белопольщины, в поисках задействованы 90 полицейских, четыре кинолога с двумя собаками, 47 человек с личного состава ГСЧС и волонтеры.

Правоохранители призывают граждан не быть равнодушными и сообщать любую информацию о местонахождении мальчика по телефону: 0544-39-12-80, или на линию "102".

Напомним, что накануне во время прогулки в лес без присутствия взрослых на Закарпатье исчезли сразу четверо детей. Несовершеннолетних разыскивали всю ночь. Ребят нашли утром в удовлетворительном состоянии.

Ранее "Комментарии" сообщали, что на Херсонщине пять детей, отдыхавших в детском лагере, во время шторма и сильного ветра, на катамаране унесло в открытое море. Подростков спасли сотрудники водной полиции. На вожатую лагеря правоохранители составили административный протокол.

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