В курортной Затоке на глазах у людей расстреляли владельца кафе (ФОТО, ВИДЕО)

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Денис Подставной
В пгт Затока, в одном из баров был убит владелец местного кафе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Одесской области.
В Затоке убили владельца кафе. Фото из открытых источников
Сообщается, что в полицию поступил вызов от местных жителей, которые заявили, что в одном из баров произошла стрельба. В результате происшествия был ранен 36-летний мужчина.
Прибыв по указанному адресу сотрудники полиции обнаружили тело мужчины со следами огнестрельного ранения. По словам очевидцев, стрелявший скрылся с места после того, как ранил свою жертву.
Для задержания убийцы правоохранители провели операцию под названием "Сирена". Уже через час полицейским удалось поймать и доставить в отдел подозреваемого. При себе у мужчины было охотничье ружье. Отмечается, что оружие изъяли и направили на экспертизу. На данный момент с подозреваемым проводятся следственные действия.
Причина, по которой злоумышленник выстрелил во владельца кафе пока остается неизвестной. За совершение убийства мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Подробности происшествия устанавливаются.
Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в Нидерландах мужчина с арбалетом убил несколько человек. После этого он пытался убить полицейских, которые прибыли на вызов. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте.
Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в Кременчуге жестоко убили 79-летнюю бабушку. Все тело покойной было в крови и тяжелых повреждениях. Зверское убийство преступники снимали на видео. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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