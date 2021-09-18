В курортной Затоке на глазах у людей расстреляли владельца кафе (ФОТО, ВИДЕО)



















В пгт Затока, в одном из баров был убит владелец местного кафе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Одесской области.

В Затоке убили владельца кафе. Фото из открытых источников

Сообщается, что в полицию поступил вызов от местных жителей, которые заявили, что в одном из баров произошла стрельба. В результате происшествия был ранен 36-летний мужчина.





Прибыв по указанному адресу сотрудники полиции обнаружили тело мужчины со следами огнестрельного ранения. По словам очевидцев, стрелявший скрылся с места после того, как ранил свою жертву.

Для задержания убийцы правоохранители провели операцию под названием "Сирена". Уже через час полицейским удалось поймать и доставить в отдел подозреваемого. При себе у мужчины было охотничье ружье. Отмечается, что оружие изъяли и направили на экспертизу. На данный момент с подозреваемым проводятся следственные действия.





Причина, по которой злоумышленник выстрелил во владельца кафе пока остается неизвестной. За совершение убийства мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Подробности происшествия устанавливаются.





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