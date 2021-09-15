Тянули тело по улице и снимали все на телефон: в Кременчуге жестоко убили 79-летнюю бабушку

В Кременчуге учинили кровавую расправу над 79-летней горожанкой. Неизвестно чем провинилась перед извергами бабушка, которая утром несла еду уличным собакам. Об этом сообщает департамент уголовного розыска.

В Кременчуге жестоко убили женщину (фото из открытых источников)

Над жительницей города местные нелюди издевались, как только хотели. Наносили удары, содрали одежду, тянули к месту убийства асфальтом, а это немалое расстояние. Еще и снимали на видео. Все тело покойной было в крови и тяжелых повреждениях.

Этот ужасный инцидент произошел 14 сентября, замученную горожанку без одежды нашли в середине жилого массива. Очевидно, она вышла на улицу, чтобы покормить собачек.

Полицейские за короткий срок установили приметы человека, что так жестоко убил бабушку. На него надели наручники в самом городе. Изверг, сбросив одежду со следами крови, куда-то спешил. Под давлением собранных доказательств убийца признал себя виновным.

В его телефоне сохранилось видео этой ужасной расправы над горожанкой, которая никак не могла защитить себя.

Как сообщают правоохранители, этому извергу 27 лет, но он несколько раз отбывал наказание за различные преступления. Его уже проинформировали о подозрении в совершении этого жестокого преступления. Следователи должны дать ответ на вопрос, был ли он под наркотическим кайфом ", употреблял спиртное, когда издевался над беззащитной женщиной.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Кременчуге строители из плитки выложили гитлеровскую свастику на детской площадке. В Кременчуге Полтавской области возник исторический скандал. Местные жители обвиняют строителей в том, что они из брусчатки выложили сватику прямо на площадке, где играют дети.

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