Оккупанты на временно оккупированных территориях Крыма начали применять опыт других захваченных регионов. Они захватывают чужое имущество. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра национального сопротивления.



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“Для выявления имущества людей, покинувших регион из-за оккупации, россияне подключили поставщиков коммунальных услуг и бюро инвентаризации. В случае обнаружения такого имущества оккупанты объявляют свою администрацию "единственным наследником", — говорится в сообщении.

Такую практику уже используют на севере временного оккупированного полуострова. Таким образом, фактически враг охотится на чужое недвижимое имущество. В дальнейшем такое жилье предоставляют коллаборантам или прибывшим семьям российских гастролеров.

Напомним, что 7 октября был официальный день рождения российского диктатора Владимира Путина. Уже с утра украинские хакеры шлют ему особые приветствия. Так, на телеканале Крым24 запустили обращение Путина к жителям оккупированного Крыма, в котором он призывает жителей помогать украинским военным, не сопротивляться. А сам признает, что против украинской армии российский режим бороться не может. Реалистичное видео запустили хакеры, сломав канал трансляции в Крыму. Видео можно просмотреть по ссылке.

Ранее портал “Комментарии” сообщал, что сообщения западных СМИ о якобы идущих ныне тайных переговорах по Украине — это не больше, чем провокация, заявил так называемый глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Подробнее о позиции читайте по ссылке.



