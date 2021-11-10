В Кривом Роге нашли мертвым еще одного брата экс-мера Павлова: новые подробности смерти семьи

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Лиля Воробьева
Один из близких родственников покойного городского головы Кривого Рога Борис Павлов сегодня, 10 ноября, покончил жизнь самоубийством. Ему было почти 50 лет. Тело покойника обнаружила жена Бориса Павлова в собственном доме, которое находится в Центрально-Городском районе города. Об этом сообщает городской сайт krivbass.city.
Появились новые подробности (фото из открытых источников)
В обнародованном сообщении этого издания также указана вероятная причина смерти, подтолкнувшая двоюродного брата бывшего мэра к самоубийству. Оказывается, он был болен тяжелой болезнью – страдал онкозаболеванием пищевода и еще имел туберкулез.
Соседи вспоминают умершего хорошо, он был общительным и не конфликтным жителем. Они говорят, что в последнее время Борис Павлов осунулся, сказывались болезни.
По информации выехавших на место вызова полицейских предсмертного послания этот известный горожанин не оставил.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Кривом Роге нашли мертвым брата застреленного мэра Константина Павлова . В городе Кривой Рог сегодня, 18 октября, после обеда ушел из жизни младший брат городского мэра, будто сведший счеты с жизнью, Константина Павлова – Андрей Павлов. По их сообщениям, мертвым мужчину нашел в его квартире, которая находится в доме по улице Черняховского его знакомый. Свидетели говорят, что в первой половине дня Андрея Павлова видели на улице, с ним все было хорошо. Причину смерти известного криворожца назвал в своем сообщении, обнародованном в собственном телеграмм-канале, известный в городе журналист Алексей Таймурзин. Он утверждает, что он страдал от алкоголизма, пил, а смерть наступила во время хронического обострения алкогольного синдрома.
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