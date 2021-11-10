В Кривом Роге нашли мертвым еще одного брата экс-мера Павлова: новые подробности смерти семьи

Один из близких родственников покойного городского головы Кривого Рога Борис Павлов сегодня, 10 ноября, покончил жизнь самоубийством. Ему было почти 50 лет. Тело покойника обнаружила жена Бориса Павлова в собственном доме, которое находится в Центрально-Городском районе города. Об этом сообщает городской сайт krivbass.city.

Появились новые подробности (фото из открытых источников)

В обнародованном сообщении этого издания также указана вероятная причина смерти, подтолкнувшая двоюродного брата бывшего мэра к самоубийству. Оказывается, он был болен тяжелой болезнью – страдал онкозаболеванием пищевода и еще имел туберкулез.

Соседи вспоминают умершего хорошо, он был общительным и не конфликтным жителем. Они говорят, что в последнее время Борис Павлов осунулся, сказывались болезни.

По информации выехавших на место вызова полицейских предсмертного послания этот известный горожанин не оставил.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Кривом Роге нашли мертвым брата застреленного мэра Константина Павлова . В городе Кривой Рог сегодня, 18 октября, после обеда ушел из жизни младший брат городского мэра, будто сведший счеты с жизнью, Константина Павлова – Андрей Павлов. По их сообщениям, мертвым мужчину нашел в его квартире, которая находится в доме по улице Черняховского его знакомый. Свидетели говорят, что в первой половине дня Андрея Павлова видели на улице, с ним все было хорошо. Причину смерти известного криворожца назвал в своем сообщении, обнародованном в собственном телеграмм-канале, известный в городе журналист Алексей Таймурзин. Он утверждает, что он страдал от алкоголизма, пил, а смерть наступила во время хронического обострения алкогольного синдрома.

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