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В Кривом Роге нашли мертвым брата застреленного мэра Константина Павлова: что известно о трагедии (ФОТО)

На месте работают правоохранители

18 октября 2021, 22:25
Автор:

Лиля Воробьева

В городе Кривой Рог сегодня, 18 октября, после обеда ушел из жизни младший брат городского мэра, что будто свел счеты с жизнью, Константина Павлова — Андрей Павлов. Об этом информируют местные СМИ. Также информацию подтвердил отдел коммуникации Нацполиции Днепропетровщины.

В Кривом Роге нашли мертвым брата застреленного мэра Константина Павлова: что известно о трагедии (ФОТО)

На место инцидента приехали полицейские (фото из открытых источников)

По их сообщениям, мертвым мужчину нашел в его квартире, которая находится в доме на улице Черняховского его знакомый.

Свидетели говорят, что в первой половине дня Андрея Павлова видели на улице, с ним было все хорошо.

Причину смерти известного криворожца назвал в своем сообщении и обнародовал в своем телеграм-канале, известный в городе журналист Алексей Таймурзин. Он утверждает, что он страдал от алкоголизма, пил, а смерть наступила во время хронического обострения алкогольного синдрома.

Он ссылается на рассказ его товарища, что  Андрею сегодня было плохо, он постоянно рвал. И что в этом нет никакого криминального следа.

В Кривом Роге нашли мертвым брата застреленного мэра Константина Павлова: что известно о трагедии (ФОТО) - фото 2
В Кривом Роге нашли мертвым брата застреленного мэра Константина Павлова: что известно о трагедии (ФОТО) - фото 3
В Кривом Роге нашли мертвым брата застреленного мэра Константина Павлова: что известно о трагедии (ФОТО) - фото 4

На опубликованном фото возле многоэтажки, где жил покойный, работают работники полиции.

Несколько позже новость о смерти Павлова-младшего прокомментировали в отделе коммуникации Национальной полиции Днепропетровщины.

По их информации, сообщение о смерти 42-летнего горожанина поступило в полицию сегодня. Предварительно, на теле умершего не найдено признаков насильственной смерти. Горожанин, который информировал об этом случае полицию, рассказал, что покойный утром позвонил ему и просил привезти воды, потому что чувствует себя плохо. Когда его товарищ зашел в помещение, Павлов не подавал признаков жизни.

Осмотр квартиры совершили эксперты и представители следствия. Тело умершего направят для осуществления судебно-медицинской экспертизы и установления причины смерти.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что   жена Павлова открыла новые жуткие подробности дела .


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Источник: https://www.facebook.com/PoliceDniproRegion/posts/1900623136764998
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