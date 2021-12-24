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В Кривом Роге на металлургическом комбинате прорвало дамбу: экологи рассказали подробности

Чрезвычайная ситуация произошла на территории "Арселормиттал Кривой Рог"

24 декабря 2021, 19:15
Автор:

Лиля Воробьева
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В городе Кривой Рог, на известном металлургическом комбинате "Арселормиттал Кривой Рог" имел место экологический инцидент. На производстве произошел прорыв дамбы, в результате загрязненная вода из трубопровода вытекла на расположенные неподалеку земли сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает в социальных сетях пресс-служба ГЭИ.

В Кривом Роге на металлургическом комбинате прорвало дамбу: экологи рассказали подробности

ЧП произошло на металлургическом предприятии "Арселормиттал Кривой Рог" (фото из открытых источников)

"Произошла утечка технической воды объемом примерно 80 тысяч кубических метров. Вода попала в емкость №1, №2, а также в трубопровод", — говорится в тексте сообщения.

Работники Государственной экологической инспекции оперативно реагировали на экологическую беду в городе и быстро приехали на место загрязнения. Экологи провели обследование и мониторинг ситуации. Именно они выяснили, что утечка немалого количества загрязненной технической жидкости произошла на расположенном рядом земельном участке, имеющем сельскохозяйственное назначение.

Специалисты отобрали пробы почвы для лабораторных исследований. Если будет подтвержден факт загрязнения земли, госэкоинспекция определит ущерб.

Сейчас воспроизводятся обстоятельства и причины этой экологической аварии. Виновные работники металлургического предприятия понесут административную ответственность.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Кривом Роге на улице нашли больше килограмма ртути . В городскую Службу спасения 5 октября, в предобеденное время обратился житель города, который рассказал, что на одной из улиц Металлургического района найдена ртуть. Она могла бы помешать здоровью горожан, ничего не подозревавших об опасности. Как сказано в информации, работники спасательной службы обследовали подозрительные территории и обнаружили больше килограмма этого опасного вещества на площади почти 1 кв. м.


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Источник: https://www.facebook.com/deiukr/posts/647038103386783
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