В Кривом Роге мужчина залез на новогоднюю елку (ВИДЕО)

В городе Кривой Рог в новогоднюю ночь произошел курьезный случай. Житель, проживающий в одном из районов города, полез на новогоднюю красавицу, которую городские власти разместили на городском проспекте Победы. Об этом сообщает "Первый городской", журналисты которого получили информацию от спасателей города.

В Кривом Роге мужчина вылез на украшенную елку (фото: скриншот)

Как сообщили представители издания, спасателям Кривого Рога позвонили по телефону среди новогодней ночи, сообщив, что житель города сидит на новогодней елке и не может оттуда спуститься. Ему нужно помочь.

Специалисты спасательной службы прибыли, но горожанин не принял предлагаемую помощь. И спустился с новогодней елки сам.

В социальные сети выложили видеоролик, где видно, как этот веселый горожанин "зажигает" собравшихся, находясь на стволе новогоднего дерева. Затем он уже почти лежит на праздничной иллюминации.

Пользователи Интернета по-разному восприняли эту затею. Один шутник назвал его тигром, забравшимся на вечно зеленую красавицу.

"Тигр на елке", – пошутил avram_01. "Пообещал девушке звезду с неба", – поделилась мнением s_leschenko. "Хотел достать звезду с неба, но решил пока из елки? Как он туда вообще достался?" – задал вопрос upaviy.

Напомним, что в "Комментариях" сообщается, что Четверо поляков сфотографировались в центре Кракова со спущенными штанами. В польском городе Краков четыре поляка решили сделать эффектные новогодние фотографии. Неизвестно, кто из них подал идею пойти в центр города и там показательно сделать шутливую фотографию: позировать в кадре с голыми задницами. За эту затею они уплатили штраф. Каждый из шуток вытащил из своего кармана 300 злотых.

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