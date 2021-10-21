В Кривом Роге мужчина из оружия стрелял в подростков (ФОТО)

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Лиля Воробьева
В Днепропетровской области в городе Кривой Рог полицейские нашли 58-летнего горожанина, который без причины начал стрелять по двум несовершеннолетним подросткам.
У него нашли травматическое оружие калибра 9 мм (фото Нацполиция)
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровщины.
Происшествие имело место 19 октября в Покровском районе Кривого Рога.
По информации полицейских, горожанин два раза выстрелил из травматического оружия в сторону, куда шли два местные мальчишки. На этом месте нашли две гильзы. Затем стрелок одумался или испугался того, что натворил и убежал домой.
Местные полицейские нашли мужчину и забрали у него его травматическое оружие.
По этому случаю возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 УК. Это — незаконное обращение с оружием. Наказание, которое может грозить местном стрелку, предусматривает большое тюремное заключение — до семи лет лишения свободы.
Сейчас работники полиции готовят нарушителю спокойствия подозрение и выбирают меру пресечения.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что
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