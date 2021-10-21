В Кривом Роге мужчина из оружия стрелял в подростков (ФОТО)

В Днепропетровской области в городе Кривой Рог полицейские нашли 58-летнего горожанина, который без причины начал стрелять по двум несовершеннолетним подросткам.

У него нашли травматическое оружие калибра 9 мм (фото Нацполиция)

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровщины.

Происшествие имело место 19 октября в Покровском районе Кривого Рога.

По информации полицейских, горожанин два раза выстрелил из травматического оружия в сторону, куда шли два местные мальчишки. На этом месте нашли две гильзы. Затем стрелок одумался или испугался того, что натворил и убежал домой.

Местные полицейские нашли мужчину и забрали у него его травматическое оружие.

По этому случаю возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 УК. Это — незаконное обращение с оружием. Наказание, которое может грозить местном стрелку, предусматривает большое тюремное заключение — до семи лет лишения свободы.

Сейчас работники полиции готовят нарушителю спокойствия подозрение и выбирают меру пресечения.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Кривом Роге подростки устроили на кладбище съемки для Instagram. Подростки сняли крест на одном из надгробий. На месте вечного покоя умерших горожан, присутствовали несколько местных подростков. Один из подростков стоял у памятника, несовершеннолетняя горожанка курила у могилы. Также организовали перекур у надгробий и двое других местных мальчишек. В социальной сети комментируют этот видеоролик на кладбище. В частности пишут, что компания часто проводит свой досуг на кладбище. На этот раз сняли там видеоролик. По обнародованной информации, это мог быть Центральное кладбище Кривого Рога, или другой городское кладбище, расположенном недалеко от поселка Бажанова.

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